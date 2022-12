Dîner Madrigal pour apporter une touche de Renaissance à la scène de Sandwich High School jeudi, vendredi – Shaw Local

Sandwich High School organise le 14e dîner annuel Madrigal, un spectacle mettant en vedette de la musique, du théâtre et de la nourriture sur le thème de la Renaissance.

L’événement aura lieu à 19 h les jeudi et vendredi 9 et 10 décembre à l’école secondaire Sandwich, 515, chemin Lions. Le programme dure environ deux heures.

Le dîner Madrigal devrait revenir à pleine puissance, après une année sabbatique à cause de COVID-19 et revenir l’année dernière sans la partie dîner du programme.

L’événement est organisé par Taylor Marshall, directeur de la chorale du lycée, et Justin Heinekamp, ​​directeur de l’orchestre du lycée.

Les enseignants ont déclaré que le nombre d’élèves participants a environ doublé depuis l’année dernière, avec environ 60 dans la performance de cette année.

Les élèves du lycée Sandwich répètent pour l’événement annuel du dîner Madrigal les 9 et 10 décembre 2022, au lycée Sandwich au 515 Lions Rd. (David Petech)

“Les enfants sont super excités à ce sujet”, a déclaré Heinekamp. “Les enfants plus âgés reviennent à la façon dont ils se souvenaient de l’avoir couru quand ils étaient étudiants de première et de deuxième année.”

En plus de l’ensemble principal, il y aura divers ensembles plus petits qui se produiront les deux nuits, ce qui, selon Heinekamp, ​​sera beaucoup plus important que ces dernières années, car toute la fanfare de Sandwich High School est impliquée.

“Cela revient essentiellement à la façon dont nous l’avons géré dans le passé avant COVID-19”, a déclaré Marshall.

La pièce est différente chaque année, mais toujours sur le thème de la Renaissance avec des nuances de vacances de Noël.

Les élèves du secondaire joueront et marqueront le spectacle, tandis que les membres de la chorale de l’école primaire et les parents bénévoles aideront au service alimentaire et à la préparation.

La nourriture sera fournie par le service traiteur 5-B de Waterman, qui servira du poulet, des légumes, des pommes de terre et des gâteaux. 5-B’s perpétuera la tradition de servir du wassail, un cidre de pomme chaud et épicé.

Marshall a déclaré que lors de l’événement de l’année dernière, environ 100 personnes étaient présentes chaque soir. Cette année, ils s’attendent à atteindre leur capacité de 128 invités les deux nuits.

Les billets coûtent 20 $ et sont disponibles pour en ligne à sandwicharts.ludus.com/index.php. Les premiers acheteurs pourront choisir leurs sièges tandis que ceux qui achètent des billets à la porte ne le pourront pas. Les organisateurs ont déclaré avoir déjà vendu plus de 50 billets pour chaque soirée.

Marshall a déclaré que parents bénévoles qui aident dans la cuisine sont leur “grâce salvatrice” les soirs d’événements et sont très utiles pour organiser un spectacle réussi.