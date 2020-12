Communauté californienne haut de gamme Le conseil municipal de Beverly Hills a rejeté unilatéralement un ordre à l’échelle du comté de fermer les restaurants en plein air dans les restaurants, exigeant l’abrogation de l’ordre et menaçant de poursuites judiciaires contre le comté de LA.

Les membres du conseil de l’enclave de Tony ont voté à l’unanimité mardi pour s’opposer à l’interdiction de manger en plein air du comté de LA, exigeant le comté à la place « se concentrer sur la mise en œuvre de restrictions basées sur des données et localisées dans la zone de l’épidémie”- que beaucoup ont interprété comme blâmant les résidents les moins riches du comté pour la propagation du coronavirus.

Les restrictions existantes ont un « impact négatif sur les entreprises locales« Malgré un »manque de preuves scientifiques», A déclaré le conseil dans la résolution. Ils ont demandé qu’une motion visant à abroger l’interdiction soit inscrite à l’ordre du jour de la réunion du conseil de surveillance du comté de LA la semaine prochaine et ont également ordonné à l’avocat de la ville d’enquêter sur une action en justice contre le comté.

Le conseil a également demandé aux membres du personnel d’explorer l’idée de créer un service de santé de la ville spécifiquement pour Beverly Hills, ce qui permettrait aux riches habitants de la région de s’échapper sous la coupe du département de la santé du comté de LA. Une telle décision suivrait l’exemple de Pasadena – la seule ville du comté qui a réussi à rester ouverte malgré l’ordre de fermeture à l’échelle du comté.

Alors que certains ont critiqué Beverly Hills pour être un « cloaque des obsédés de soi« En essayant de garder les restaurants ouverts pour ses riches habitants, en demandant que les restrictions soient fondées sur »les données réelles relatives à une industrie, un secteur ou une zone particulière et ne pas être appliquées unilatéralement à chaque juridiction»Semblait assez sain d’esprit aux autres.



Exactement. Je ne suis en aucun cas un déni de virus / masque. Mais Pasadena a regardé les données et a vu qu’il s’agissait de rassemblements privés comme les principaux distributeurs maintenant, et les repas en plein air ont peu de risques. Les gens s’entassent à Beverly Hills à cause d’un "les gens riches 🙄" récit qui est si populaire.

