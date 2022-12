Dîner de Noël : qu’est-ce qui cause les comas alimentaires ?

Croyez-vous au coma alimentaire des fêtes ?

Beaucoup de gens le font. Un pilier sur la table du dîner à cette période de l’année, la dinde contient du tryptophane, qui est largement considéré comme responsable des bâillements incontrôlables et des siestes soudaines courantes après les grandes fêtes familiales.

“Le tryptophane est un acide aminé essentiel nécessaire à la fabrication de la sérotonine, une hormone qui remplit de nombreuses fonctions dans notre corps, notamment l’équilibre de l’humeur et du sommeil”, a déclaré le spécialiste du sommeil, le Dr Raj Dasgupta, professeur agrégé de médecine clinique à l’Université de Californie du Sud. Keck Ecole de Médecine.

“Le sous-produit du processus de transformation du tryptophane en sérotonine est la mélatonine, une autre hormone qui régule notre cycle de sommeil”, a-t-il déclaré. “Notre corps ne produit pas naturellement de tryptophane, nous devons donc le faire passer par les aliments que nous mangeons.”

Cependant, de nombreux aliments autres que la dinde contiennent du tryptophane, notamment le fromage, le poulet, les blancs d’œufs, le poisson, le lait, les cacahuètes, les graines de citrouille, les graines de sésame, les graines de soja et les graines de tournesol, selon la National Library of Medicine.

C’EST BEAUCOUP DE TURQUIE

La sérotonine est l’une des hormones du “bien-être”, qui peut calmer et détendre le corps. Cependant, nous ne consommons pas assez de dinde pendant un assortiment de vacances – même si nous revenons quelques secondes – pour créer la quantité de sérotonine nécessaire pour nous endormir, a déclaré Steven Malin, professeur agrégé au département de kinésiologie et santé à Université Rutgers dans le New Jersey.

Pour obtenir la quantité de tryptophane nécessaire pour provoquer un coma alimentaire, a-t-il dit, nous devrions manger environ 8 livres de viande de dinde, soit environ la moitié d’un oiseau typique destiné à servir une foule. Le département américain de l’Agriculture recommande de prévoir une livre de viande de dinde par personne lors de la préparation d’un repas de vacances.

“Il est peu probable que le tryptophane de dinde pénètre dans le cerveau et produise suffisamment de sérotonine pour nous endormir”, a déclaré Malin.

Donc, vous ne pouvez pas blâmer le gobbler sur votre table seul pour votre somnolence soudaine, a déclaré Kristen Knutson, spécialiste du sommeil, professeure agrégée de neurologie et de médecine préventive à la Feinberg School of Medicine de la Northwestern University.

“La Turquie ne nous rend pas vraiment endormis”, a déclaré Knutson. “Si nous nous sentons somnolents après un gros repas, c’est probablement parce que nous n’avons pas assez dormi les jours précédant le grand événement et que nous avons enfin pu nous détendre une fois le dîner terminé.”

La suralimentation en général est également un des principaux responsables de la fatigue ressentie après avoir mangé, a déclaré Dasgupta.

“Rappelez-vous tous les délicieux plats d’accompagnement entourant le morceau central de dinde, comme la tarte aux patates douces, les casseroles et les délicieux desserts”, a-t-il déclaré. “Ces plats savoureux contiennent une grande quantité de glucides qui contribuent également à la somnolence après les repas.”

Une autre raison pour laquelle vous vous sentez somnolent après un repas est un changement dans le flux sanguin de la tête vers le système digestif.

“Manger un grand dîner de fête entraîne une augmentation du flux sanguin vers l’estomac pour aider à digérer le repas, ce qui entraîne une diminution du flux sanguin vers le cerveau, ce qui vous rend fatigué et prêt à vous coucher”, a déclaré Dasgupta.

Et n’oubliez pas non plus l’impact de la consommation d’alcool pendant les vacances. De nombreux repas servis à cette période de l’année sont arrosés de vin, de cocktails et de champagne. Et puis il y a la bière omniprésente (ou deux ou trois) qui accompagne souvent les parties de ballon de l’après-midi.

“Soyons honnêtes, ce sont les vacances et il peut y avoir du stress familial ou de la fatigue pendant les voyages, alors peut-être avez-vous bu plus que votre quantité habituelle”, a déclaré Dasgupta. “L’alcool ralentit votre cerveau et détend vos muscles, donc après quelques verres, vous vous sentirez probablement somnolent.”