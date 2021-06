Dîner au tribunal pour une série de «crimes de diner et de course» dans des pubs gastronomiques et des hôtels d’East Anglia

Un HOMME qui aurait commis une série de crimes « dîner et courir » dans des pubs gastronomiques et des hôtels d’East Anglia a comparu devant le tribunal.

Alan Rogers, 46 ans, aurait commis une série d’infractions après avoir omis de payer la facture de repas et de boissons extravagants tout en divertissant une petite amie blonde.

Alan Rogers, 46 ans, aurait volé des propriétaires d’entreprise après avoir promis de revenir pour payer sa facture Crédit: East Anglia News Service

Il a choisi de ne pas plaider lorsqu’il a comparu devant les magistrats d’Ipswich, dans le Suffolk, vendredi, inculpé de trois chefs de fraude par fausse représentation.

Les magistrats ont décidé que l’affaire était trop grave pour qu’ils puissent l’examiner et ont libéré Rogers sous caution jusqu’à sa prochaine comparution à Ipswich Crown Court le 23 juillet.

Les procureurs prévoyaient de soumettre un calendrier de 15 autres infractions similaires à prendre en considération, a-t-on appris au tribunal.

En novembre dernier, la police du Suffolk a annoncé qu’elle chassait un couple qui avait mangé et dîné dans des restaurants à travers le pays sans payer sa facture.

Rogers, de Hadleigh, Suffolk, a ensuite été arrêté aux côtés d’une femme de 43 ans.

Il a été photographié en train d’arriver au tribunal avec une femme blonde qui a regardé les débats depuis la galerie publique Crédit: East Anglia News Service

Le couple a été interrogé et relâché plus tard sous enquête.

La femme a ensuite été libérée sans inculpation et n’a fait l’objet d’aucune autre mesure, a indiqué la police.

Les patrons d’hôtels et de restaurants du Suffolk et du Norfolk ont ​​révélé comment ils avaient été volés par le couple après que leur paiement eut été refusé sur de véritables cartes bancaires.

Le couple partirait sur la promesse que l’homme reviendrait pour régler la facture – mais il ne l’a jamais fait.

Le père de deux enfants est accusé « d’au moins 18 infractions où lui et son ami ont consommé de l’alcool et de la nourriture et sont parfois restés en résidence sans rien payer du tout », a déclaré la procureure Colette Harper.

Rogers aurait accumulé une facture de plus de 10 000 £ après son dîner et sa frénésie Crédit: East Anglia News Service

« Ceci n’est pas adapté à un procès sommaire. Il implique un grand nombre de victimes sur une période de temps et une somme d’argent substantielle. »

Rogers aurait accumulé une facture de 11 226,30 £ après avoir quitté de nombreux sites sans effectuer de paiement légitime.

Les infractions auraient eu lieu l’année dernière à Norwich entre le 22 juillet et le 18 novembre, à Aldeburgh, Suffolk, le 5 septembre et à Ipswich le 10 septembre.

Le tribunal a appris que les cas potentiels à prendre en considération s’élevaient à 2 285 £ supplémentaires.

Rogers a été photographié se rendant au tribunal avec une femme blonde qui a regardé les débats depuis la galerie publique.

Il n’a parlé que pour confirmer son nom, son adresse et sa date de naissance au cours de la brève audience.

Il est entendu qu’il saisit ses plaidoyers lors de sa comparution devant la Crown Court.