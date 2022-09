Dîner au restaurant coûtera plus cher; Hausse de l’inflation : Aide-mémoire Marketplace de CBC

Vous manquez quelque chose cette semaine ? Ne pas paniquer. Radio-Canada Marché a rassemblé les nouvelles sur les consommateurs et la santé dont vous avez besoin.

Vous voulez cela dans votre boîte de réception ? Obtenir le Marché newsletter tous les vendredis .

Dîner au restaurant coûtera bientôt plus cher

Les restaurants de partout au Canada affirment que leurs prix augmenteront de plus de 7 % d’ici la fin de l’année, dans le but de maintenir leurs profits durables et de compenser la hausse du coût des aliments.

Un rapport annuel publié par Foodservices Facts indique que la guerre en Ukraine et les coûts élevés de l’énergie contribuent au coût élevé de la nourriture que connaissent les propriétaires de restaurants.

Le rapport fait suite à une année difficile pour les restaurants, lorsque près de 10 000 ont fermé définitivement leurs portes entre avril 2021 et juillet 2022 – rien qu’en Colombie-Britannique.

Mark von Schellwitz, vice-président de l’Ouest canadien pour Restaurants Canada, affirme que les restaurants ont encore des «obstacles incroyables à surmonter» pour se remettre de la pandémie et de l’inflation.

“Vous parlez [substantial] l’augmentation de nos dépenses alimentaires. Quant aux produits laitiers, ils ont augmenté de près de 20 %. Boeuf, 16 pour cent. Huile de cuisine, 20 pour cent. Il y a eu beaucoup de pressions inflationnistes… et nos coûts de gaz naturel ont également augmenté d’environ 22 %. »

Von Schellwitz affirme qu’environ 85% des restaurants de l’Ouest canadien se sont endettés pour garder leurs portes ouvertes pendant la pandémie, et avec les pénuries de main-d’œuvre actuelles, les restaurants ont toujours du mal à réembaucher du personnel; essayer d’attirer des employés avec des salaires plus élevés. Lire la suite.

La hausse des coûts a fait grimper les prix chez 2001 Pizza à Vancouver, qui vendait des tranches à moins d’un dollar. Maintenant, les moins chers sont de 3,50 $. (Rafferty Baker/CBC)

‘Crypto King’ a 2 millions de dollars de voitures de luxe, des actifs saisis

Deux McLaren, deux BMW et une Lamborghini ne représentent que quelques-uns des 2 millions de dollars d’actifs saisis à un jeune de 23 ans de Whitby, en Ontario, alors que ses investisseurs tentent de récupérer des millions de dollars qu’ils ont remis à l’auto- décrit “Crypto King”.

Mais jusqu’à présent, les actifs d’Aiden Pleterski sont bien en deçà de ce que ses investisseurs prétendent leur être dû.

Pleterski et sa société, AP Private Equity Ltd., devraient 35 millions de dollars aux investisseurs de sa société d’investissement en crypto-monnaie et en devises.

Les créanciers travaillent actuellement à démêler où au moins 35 millions de dollars fournis à Pleterski se sont retrouvés.

Aiden Pleterski, un «Crypto King» de 23 ans qui se décrit lui-même, fait face à des allégations selon lesquelles il aurait pris au moins 35 millions de dollars à des investisseurs en Ontario, uniquement pour que cet argent disparaisse. (TechTimes)

Pleterski possédait 11 véhicules, louait quatre autres voitures de luxe, volait à bord de jets privés et payait 45 000 $ par mois pour louer un manoir au bord d’un lac à Burlington, en Ontario.

Diane Moore a investi 60 000 $ qu’elle avait réservés à l’éducation de ses petits-enfants après avoir rencontré Pleterski par l’intermédiaire de quelqu’un, dit-elle, qu’elle connaissait depuis des années. Maintenant, elle est à 50 000 $.

“Tout était basé sur la confiance”, a déclaré Moore. “Ce qu’Aiden a fait, je pense, est horrible – et je ne sais pas comment il peut vivre avec lui-même.”

Les investisseurs ont longuement interrogé Pleterski lors de la première réunion des créanciers – qui a duré plus de cinq heures – fin août, selon le procès-verbal de la réunion. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il continuait à investir de l’argent alors qu’il savait qu’il ne pourrait pas rembourser, Pleterski a déclaré lors de la réunion qu’il “était un jeune de 20 ans”.

Pleterski n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur cette histoire. Lire la suite.

L’inflation ralentit, mais les prix ne baisseront pas – voici pourquoi

Le taux d’inflation annuel s’est établi à 7 % en août, en baisse par rapport au sommet enregistré en quatre décennies en juin.

Mais même les scénarios les plus optimistes prévoient que les prix continueront de grimper, alors même que l’inflation reviendra sous contrôle. “C’est plus que les hausses de prix seront plus lentes que les prix ne baisseront”, a déclaré l’économiste principal de BMO, Benjamin Reitzes.

Est-ce que vous et votre famille ressentez les effets de l’inflation? Peut-être n’avez-vous plus les moyens d’acheter les articles essentiels que vous aviez l’habitude d’acheter ou remarquez que vous en obtenez beaucoup moins pour le même prix. Marketplace recherche des familles et des personnes intéressées à partager leurs histoires. Écrivez-nous à : marketplace@cbc.ca

“Certains prix vont probablement baisser, comme nous avons vu les prix de l’essence baisser”, a-t-il déclaré. “Mais d’autres sont juste à un nouveau plateau plus élevé et ils augmenteront simplement à un rythme plus lent et c’est ce qu’est une inflation plus lente.”

Certains des principaux moteurs de l’inflation, comme le pétrole, le transport maritime et le prix des céréales clés, reviennent sur terre, mais le coût des aliments et des services continue de grimper.

Avec une autre hausse des taux d’intérêt prévue, certains Canadiens déjà touchés par la hausse des prix pourraient être encore plus touchés par l’augmentation des remboursements de la dette. Lire la suite.

Bien que le taux d’inflation du Canada ait chuté à 7 % en août, cela ne signifie pas que les prix des biens baisseront bientôt. (Shutterstock/Stefan Malloch)

Le système de santé face à un «effondrement», prévient le chef de l’AMC

La Dre Alika Lafontaine, la nouvelle présidente de l’Association médicale canadienne (AMC), prévient que sans une injection de fonds et un plan pour augmenter le nombre de professionnels de la santé, le système de santé canadien s’effondrera.

Il a souligné les récentes fermetures de salles d’urgence à Ottawa, dans le sud-ouest de l’Ontario et au Québec, et les longs délais d’attente comme exemples de problèmes qui sapent la promesse canadienne de longue date d’un accès rapide aux soins pour tous ceux qui en ont besoin.

“Nous disons depuis un moment que nous sommes préoccupés par l’effondrement. Et à certains endroits, l’effondrement s’est déjà produit”, a déclaré Lafontaine.

“Toutes ces choses ne sont pas des choses normales pour les Canadiens, nous sommes donc à un point critique en ce moment. Si vous ne pouvez pas accéder aux services, cela signifie littéralement un effondrement.”

Lafontaine a quelques suggestions, comme passer des licences provinciales des médecins à un processus national simplifié.

“Nous devons repenser l’idée que nous pouvons continuer avec 13 systèmes de santé distincts qui ne collaborent pas les uns avec les autres à un niveau vraiment profond”, a-t-il déclaré.

Et, bien sûr, l’argent est roi.

“Nous avons certainement besoin de plus de ressources dans le système pour aller de l’avant. Mais ce qui est important, c’est où vont ces ressources”, a-t-il déclaré, ajoutant que les efforts fédéraux passés pour affecter spécifiquement des fonds à la santé mentale ou aux soins à domicile pour les personnes âgées ont été couronnés de succès.

Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a laissé entendre que plus d’argent ira dans les coffres provinciaux au cours des prochains mois, mais il a dit que ce ne serait pas un chèque en blanc. Lire la suite.

Un panneau indiquant le temps d’attente estimé au service des urgences de l’hôpital Humber River de Toronto est photographié le 26 avril. (Alex Lupul/CBC)

Que se passe-t-il d’autre ?

Il y a un recours collectif de 16 millions de dollars à Edmonton concernant une éclosion mortelle d’E. coli.

Une personne est décédée et 42 autres sont tombées malades après avoir mangé des produits de porc avariés en 2018.

Canada Jetlines est la toute nouvelle compagnie aérienne à tenter d’affronter les géants.

Le transporteur de loisirs autoproclamé et axé sur la valeur ne vole qu’entre Calgary et Toronto, pour l’instant, mais a des plans d’expansion.

L’entreprise américaine Otterbox interrompt ses expéditions vers le Québec jusqu’à ce qu’elle puisse renforcer ses english.

Cette décision fait suite à l’introduction de la nouvelle loi qui exige “un soutien en français à tous les points de contact des ventes et du marketing”.

Marché a besoin de votre aide

Vous pensez avoir négocié la meilleure facture de cellulaire au Canada? Ou peut-être avez-vous la facture de téléphone portable la plus élevée du pays. Marché veut entendre vos malheurs de téléphone portable. Écrivez-nous à : marketplace@cbc.ca