Dîner annuel de la Journée des anciens combattants à Sandwich le 11 novembre – Shaw Local

Le dîner annuel de la Journée des anciens combattants de Gertrude Rompf aura lieu le 11 novembre aux services communautaires de Fox Valley, 1406 Suydam Road, Sandwich.

L’heure du cocktail commence à 17h00 avec le dîner à 18h00

Le dîner est ouvert à tous les membres de la Sandwich VFW et de la Sandwich American Legion et à leurs conjoints, ainsi qu’à tous les vétérans de l’armée américaine et à leurs conjoints résidant dans la zone de vote de Sandwich.

Il faut réserver. RSVP au plus tard le 5 novembre en appelant Sally au 815-791-3435 ou Ginger au 815-786-8152.