Dine Around Happy Hour arrive dans les restaurants de la Colombie-Britannique

Un événement qui passionne habituellement les gourmets à la fin du mois de janvier de chaque année, est désormais une série spéciale qui débutera avec un nouvel événement qui aura lieu ce mois-ci.

Dine Around Happy Hour proposera des menus spéciaux dans les restaurants participants de toute la Colombie-Britannique, jusqu’au 30 septembre.

La série Dine Around de la British Columbia Restaurant and Foodservice Association (BCRFA) est une aventure culinaire qui met en valeur la scène gastronomique dynamique et diversifiée de la province.

En commençant par Dine Around Happy Hour, le BCRFA accueillera désormais plusieurs événements à venir tels que Dine Around Brunch en novembre, Dine Around déjeuner et dîner en janvier/février et Dine Around Patios en mai/juin.

Ian Tostenson, PDG/président de BCRFA, a déclaré que la série offre une occasion unique aux résidents et aux visiteurs de découvrir les saveurs et l’hospitalité des restaurants de la Colombie-Britannique.

Nous sommes ravis d’élargir notre programme traditionnel Dine Around de janvier avec une nouvelle série en quatre parties et lançons les choses avec Dine Around Happy Hour, où les clients peuvent savourer des menus et des boissons spécialement sélectionnés dans leurs endroits locaux préférés », a-t-il expliqué.

Pour savoir quels restaurants participent au Dine Around Happy Hour et pour plus d’informations sur les événements à venir de la série Dine Around, visitez dinearound.ca.

