Dinde de Thanksgiving dans un sac et autres gadgets que nous avons essayés

Le sac à rôtir

La cuisine dans des sacs en papier est devenue une chose, brièvement, au début du XXe siècle. “Nous avons acheté des livres de recettes et des sacs sans fin”, a rapporté un journal du Wisconsin en 1917. “Nous avons aimé la mode pendant un moment, puis nous avons oublié.” Mais il est revenu en force dans les années 1970, lorsque des auteurs de livres de cuisine comme Norma Jean et Carole Darden, qui ont écrit “Spoonbread & Strawberry Wine”, ont demandé aux lecteurs de placer une dinde farcie dans un sac en papier brun, de la graisser avec de l’huile végétale et de faire rôtir le paquet. dans une casserole à 350 degrés. Cela, comme on pouvait s’y attendre, a conduit à des incendies de four et a été rapidement dépassé en popularité par le sac de cuisson en plastique, qui malgré ses propres problèmes incendiaires, reste le choix sans désordre de nombreux cuisiniers.