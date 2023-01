Dina Boluarte : Le président péruvien peut-il conclure une trêve avec les manifestants ?

CNN

—



Lorsque Dina Boluarte a été sacrée sixième présidente du Pérou en cinq ans, elle a dû faire face à des batailles sur deux fronts : apaiser les législateurs qui avaient évincé son patron et prédécesseur Pedro Castillo, et calmer les manifestants enragés par le détrônement d’un autre président.

Elle a appelé à une «trêve politique» avec le Congrès le premier jour de son travail – une offre de paix au corps législatif qui avait été en désaccord avec Castillo et l’a destitué en décembre après avoir tenté de dissoudre le Congrès de manière antidémocratique.

Mais près de deux mois plus tard, sa présidence semble encore plus assiégée que le mandat avorté de Castillo. Plusieurs ministres de son gouvernement ont démissionné alors que le pays a été secoué par ses manifestations les plus violentes depuis des décennies. Elle a été forcée d’appeler à nouveau à une trêve mardi – cette fois en faisant appel aux manifestants, dont beaucoup sont originaires des zones rurales majoritairement indigènes du Pérou, affirmant en quechua qu’elle était l’une d’entre elles.

Boluarte, qui est né dans une région largement indigène du centre-sud du Pérou où le quechua est la langue la plus parlée, aurait pu être le leader pour canaliser les frustrations des manifestants et travailler avec eux. Elle a fait grand cas de ses origines rurales et a d’abord accédé au pouvoir en tant que vice-présidente de Castillo sur le ticket du parti de gauche Pérou Libre, soutenue par le vote rural et indigène.

Mais son appel à la compréhension mutuelle avec les manifestants est probablement trop tard dans ce que les analystes appellent le soulèvement populaire le plus meurtrier en Amérique du Sud ces dernières années. Selon des responsables, 56 civils et un policier sont morts dans les violences, et des centaines d’autres ont été blessés, alors que les manifestants appellent à de nouvelles élections, à une nouvelle constitution et à la démission de Boluarte.

Boluarte a tenté d’apaiser les manifestants, demandant au Congrès une date d’élection plus tôt. Mais les observateurs du Pérou disent qu’elle a déjà commis l’erreur fatale de s’éloigner des électeurs ruraux après avoir pris le poste le plus élevé en tant que première femme présidente du Pérou.

“Il faut comprendre les propres ambitions de Boluarte, elle était clairement prête à sacrifier ses idées et ses principes de gauche pour construire une coalition avec la droite pour conserver le pouvoir”, a déclaré Jo-Marie Burt, chercheur principal au Washington Office on Latin America. et un expert du Pérou, a déclaré à CNN. “Et utiliser la force contre les mêmes personnes qui ont voté pour le ticket Castillo-Boluarte.”

Le bref mandat de Castillo l’a vu faire face à un Congrès hostile aux mains de l’opposition, limitant son capital politique et sa capacité à opérer. « (Boluarte) a dû faire un choix : soit elle a suivi la voie de Castillo et a passé les quatre années suivantes à combattre un Congrès qui veut la destituer, soit elle s’est rangée du côté de la droite et a obtenu le pouvoir », Alonso Gurmendi, maître de conférences en relations internationales à l’Université d’Oxford, qui est un expert juridique péruvien, a déclaré à CNN.

Elle a choisi ce dernier, disent les experts, prenant ses distances avec Castillo et comptant plutôt sur le soutien d’une large coalition de politiciens de droite pour rester à la présidence. CNN a contacté le bureau de Boluarte pour obtenir des commentaires et a fait des demandes répétées d’interview.

Lors de son investiture, l’ancienne rivale politique Keiko Fujimori – dont le père Alberto Fujimori est un ancien président qui a utilisé les forces de sécurité pour réprimer les opposants pendant sa décennie au pouvoir au Pérou – dit Boluarte pourrait « compter sur le soutien et le soutien » de son parti.

Les malheurs de Boluarte sont loin de ses débuts dans la fonction publique péruvienne, travaillant au Registre national d’identification et d’état civil à Surco, en tant que conseillère auprès de la haute direction et, plus tard, en tant que chef du bureau local.

Elle s’est présentée comme candidate à la mairie de Surquillo avec le Parti marxiste-léniniste du Pérou libre en 2018. Elle n’a pas réussi à obtenir un siège aux élections législatives de 2020, mais a eu plus de chance l’année suivante, en tant que colistière de Castillo.

Dans une interview accordée à CNN en Espanol cette année-là, Boluarte a clarifié une déclaration qu’elle avait faite sur la dissolution du Congrès : « Nous avons besoin d’un Congrès qui travaille pour les besoins de la société péruvienne et qui se coordonne positivement avec l’exécutif afin que les deux pouvoirs de l’État puissent travailler de manière cohérente. manière coordonnée pour répondre aux multiples besoins de la société péruvienne. Nous ne voulons pas d’un Congrès obstructionniste… A aucun moment je n’ai dit que nous allions fermer le Congrès.

Castillo, ancien enseignant et dirigeant syndical, était également originaire du Pérou rural et se positionnait comme un homme du peuple. Malgré son inexpérience politique et la montée des scandales de corruption, la présidence de Castillo a été une victoire symbolique pour nombre de ses partisans ruraux. Ils espéraient qu’il apporterait de meilleures perspectives aux populations rurales et indigènes du pays qui se sont longtemps senties exclues du boom économique du Pérou au cours de la dernière décennie.

Son éviction du pouvoir l’année dernière a été considérée par certains de ses partisans comme une autre tentative des élites côtières du Pérou de les écarter.

Le public a longtemps été déçu par le corps législatif, qui a été critiqué comme étant intéressé et déconnecté. Dans un sondage réalisé en janvier par l’Institut d’études péruviennes (IEP), plus de 80 % des Péruviens déclarent désapprouver le Congrès.

Le public a également une mauvaise opinion de Boluarte, selon un sondage réalisé par IPSOS, qui a révélé que 68% la désapprouvaient en décembre. Ce chiffre est passé à 71% en janvier, selon le sondage. Elle est plus impopulaire dans les zones rurales, selon le même sondage, qui a révélé qu’elle avait un score de désapprobation de 85% dans les régions rurales en janvier par rapport aux zones urbaines (76%).

En janvier 2022, Peru Libre exclu elle de la fête. Elle a déclaré au journal péruvien La República à l’époque qu’elle n’avait “jamais embrassé l’idéologie du Pérou Libre”.

Alors que les manifestations se propageaient dans bon nombre des 25 régions du Pérou après la détention de Castillo, le gouvernement de Boluarte a déclaré l’état d’urgence et a doublé ses politiques de maintien de l’ordre.

Le pays a depuis connu son plus grand nombre de morts civiles depuis que l’homme fort Alberto Fujimori était au pouvoir, selon les défenseurs des droits de l’homme, lorsque 17 civils ont été tués lors d’une manifestation dans la région du sud-est de Puno le 9 janvier. Un policier a été brûlé vif en Puno le jour suivant. Les autopsies des 17 civils morts ont révélé des blessures causées par des projectiles d’armes à feu, a déclaré le chef de la médecine légale de la ville à CNN en Español.

Des groupes de défense des droits de l’homme ont accusé Boluarte d’avoir utilisé la violence de l’État pour contrecarrer les manifestations et le 11 janvier, le procureur du Pérou a ouvert une enquête sur le président et d’autres ministres clés pour le crime présumé de “génocide, homicide qualifié et blessures graves” en relation avec l’effusion de sang .

Boluarte a déclaré qu’elle coopérerait avec l’enquête, mais prévoit de rester en fonction et a montré peu de sympathie pour les manifestants. “Je ne vais pas démissionner, mon engagement est avec le Pérou, pas avec ce petit groupe qui fait saigner le pays”, a-t-elle déclaré dans un discours télévisé quelques jours après l’annonce de l’enquête.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle n’avait pas empêché les responsables de la sécurité d’utiliser des armes létales sur les manifestants, Boluarte a déclaré mardi que les enquêtes détermineront d’où les balles “proviennent”, spéculant sans preuve que des militants boliviens pourraient avoir introduit des armes au Pérou – une affirmation que Burt décrit comme « une théorie du complot total ».

Boluarte n’a pas fait grand-chose pour apaiser la rhétorique de colère déployée par les responsables publics, une partie de la presse et le public pour critiquer les manifestations en cours. Boluarte elle-même a qualifié les manifestations de “terrorisme” – une étiquette qui, selon la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH), pourrait engendrer un “climat de plus de violence”.

Elle a de nouveau attisé les tensions lors de la conférence de presse de mardi. Lorsqu’on lui a demandé comment elle comptait mettre en œuvre une trêve nationale, elle a déclaré que les tentatives de dialogue avec les représentants de la région de Puno n’avaient pas abouti. « Nous devons protéger la vie et la tranquillité de 33 millions de Péruviens. Puno n’est pas le Pérou », a-t-elle déclaré. Au moins 20 civils sont morts dans des affrontements dans la région, selon les données du bureau du Médiateur du Pérou, et le commentaire a provoqué une réaction immédiate en ligne.

Le bureau présidentiel s’est par la suite excusé pour la déclaration sur Twitter, disant que les paroles de Boluarte ont été mal interprétées et que le président avait l’intention de souligner que la sécurité de tous les Péruviens était importante. “Nous nous excusons auprès des sœurs et frères de notre région montagneuse bien-aimée”, écrit-il.

Alors que les manifestations ne montrent aucune fin en vue, Boluarte a calmé mercredi la rhétorique incendiaire lorsqu’elle s’est exprimée lors d’une réunion spéciale sur la crise péruvienne à l’Organisation des États américains (OEA).

Elle a annoncé son intention d’enquêter sur les abus présumés des forces de sécurité contre les manifestants, ajoutant que si elle respectait le “droit légitime de manifester pacifiquement, il est également vrai que l’État a le devoir d’assurer la sécurité et l’ordre intérieur”.

La violence a causé environ 1 milliard de dollars de dommages au pays et touché 240 000 entreprises, mais elle a été “profondément peinée” par la “perte de la vie de nombreux compatriotes”, a-t-elle déclaré.

Boluarte, encore une fois, a fait appel à son ancienne base d’électeurs, les Péruviens indigènes. “Vous êtes la grande force que nous devons inclure pour parvenir à un développement équitable”, a-t-elle déclaré. “Vos contributions au développement national doivent être valorisées ainsi que votre force.”