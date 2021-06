Dina Asher-Smith remporte la victoire sur 200 m lors de la rencontre de la Diamond League à Florence | Actualités de l’athlétisme

Dina Asher-Smith célèbre après avoir remporté le 200m lors de la réunion de la Diamond League à Florence

Dina Asher-Smith a remporté la victoire sur 200 m lors de la réunion de la Diamond League à Florence.

Le champion du monde a remporté une victoire catégorique dans les meilleures 22,06 secondes de la saison, le deuxième temps le plus rapide au monde cette année et un record de réunion de Golden Gala.

Le temps d’Asher-Smith n’était qu’à 0,03 seconde de la marque de leader mondial de Shaunae Miller-Uibo et elle est convaincue qu’il y a plus à venir.

« Cela a été très difficile au cours de la dernière année et un peu à cause de la pandémie, donc je suis vraiment fier de pouvoir consacrer ce genre de temps [down] et j’en ai définitivement plus en moi », a-t-elle déclaré.

Victory a maintenu le début de saison invaincu de la joueuse de 25 ans après des victoires sur 100 m à Gateshead et Hengelo et son succès d’ouverture de la saison sur 200 m à Savone le mois dernier.

Sa compatriote Laura Muir a également été impressionnante en terminant troisième d’un 1500 m de haut niveau remporté par le Hollandais Sifan Hassan, qui a réussi un record mondial de 3 minutes 53,63 secondes.

L’Ecossais a terminé avec le meilleur temps de la saison en 3:55,59 et a déclaré : « Je suis vraiment content de ce résultat – je pense que c’est mon deuxième temps le plus rapide de tous les temps et très en deçà de mon record britannique. Pour pouvoir courir aussi vite dans le temps en tête jusqu’aux Jeux olympiques, ça fait vraiment du bien. »

Pendant ce temps, Andrew Pozzi et CJ Ujah ont terminé deuxièmes au 110 m haies et au 100 m respectivement.