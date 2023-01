Dina Asher-Smith établit un nouveau record britannique du 60 m en Allemagne | Nouvelles d’athlétisme

Dina Asher-Smith a établi un nouveau record britannique du 60 m en Allemagne

Dina Asher-Smith a établi un nouveau record britannique du 60 m en 7,04 secondes lors du World Indoor Tour en Allemagne vendredi.

La joueuse de 27 ans a battu le record précédent d’Asha Philip de 7,06 secondes pour remporter le titre européen à Belgrade en 2017 en battant la Polonaise Ewa Swoboda, qui a réussi un temps de 7,09 secondes.

La Suissesse Mujinga Kambundji, championne du monde en salle en titre, a terminé troisième en 7,11 secondes.

“Je suis vraiment heureux d’avoir établi un record britannique aujourd’hui, c’était l’un de mes objectifs en salle, donc je suis vraiment heureux d’avoir coché ça lors de ma deuxième course de la saison”, a déclaré Asher-Smith à World Athletics.

“J’espère juste continuer à courir vite et profiter des prochaines courses qui m’attendent.

Dina Asher-Smith célèbre son record britannique

“J’espérais juste organiser une bonne course aujourd’hui, on ne sait jamais, on peut croiser les doigts et espérer passer un bon moment mais parfois ça n’arrive tout simplement pas, croyez-moi, nous sommes tous passés par là.

“J’étais juste concentré sur ce que je devais faire dans la course, en m’assurant que je restais concentré et que je suivais mon plan de course, je savais que si je le faisais, je serais avec un coup d’un très bon temps. Je ‘ J’aurais adoré courir un peu plus vite mais je prends celui-là.”

Asher-Smith devrait être de retour en action aux Championnats d’athlétisme en salle du Royaume-Uni à Birmingham les 18 et 19 février alors qu’elle cherche à aller encore plus vite.

La Britannique, qui avait été forcée de se retirer des Jeux du Commonwealth l’année dernière, a ajouté qu’elle ne prévoyait pas de participer au Championnat d’Europe en salle en mars alors qu’elle se prépare pour la saison en plein air.