Dina Asher-Smith en course pour être en forme pour les Jeux du Commonwealth après un cauchemar de relais aux Championnats du monde | Actualités Actualités

Dina Asher-Smith (au centre) fait face à une course contre la montre pour être en forme pour les Jeux du Commonwealth

Dina Asher-Smith fait face à une course contre la montre pour être en forme pour les Jeux du Commonwealth après avoir subi un cauchemar de relais aux Championnats du monde.

Elle a continué à courir pour passer le relais, mais cela a stoppé l’élan de l’équipe et Neita n’a pu franchir la ligne qu’en sixième avec l’équipe en 42,75 secondes à Eugene.

Les États-Unis ont battu la Jamaïque – qui comprenait Shericka Jackson, Shelly-Ann Fraser-Pryce et Elaine Thompson-Herah – pour l’or avec l’Allemagne troisième.

Asher-Smith était timide quant à la nature du problème – même s’il semblait s’agir d’un problème aux ischio-jambiers sur sa jambe gauche – mais n’a que neuf jours avant le 100 m le jour de l’ouverture des Jeux du Commonwealth le 2 août.

“Je suis toujours abasourdi. Si j’avais ressenti quoi que ce soit pendant l’échauffement, je n’aurais jamais couru. Je suis choqué. C’est juste quelque chose avec lequel je ne pouvais pas continuer. Je me sens vraiment mal”, a déclaré Asher- Smith, qui doit courir les relais 100m et 4x100m à Birmingham.

“J’espère que ce n’est rien de grave car j’ai encore beaucoup de courses à faire cette année. Je me sens mal. Je me sentais bien, nous courions bien”, a-t-elle déclaré.

“Je vais devoir aller voir mon kiné mais je me sens juste un peu confus parce que je me sentais bien en entrant, j’ai fait le tour du virage et mes jambes ont juste cessé de correspondre avec moi.

Les coéquipiers d’Asher-Smith la consolent après la course

“J’étais littéralement comme ‘qu’est-ce qui se passe? Qu’est-ce que tu m’as fait?”‘

Quand Asher-Smith a récupéré le relais de Lansiquot, la Grande-Bretagne était troisième mais malgré la brillante course de Neita, elle n’a rien pu retirer.

Neita a déclaré: “Elle a incroyablement bien réussi à continuer à courir. J’ai vu son visage et je me suis dit:” Non, non, non, ne me le donne pas “.

“Je ne voulais pas la fuir parce que j’ai vu son visage et ça n’avait pas l’air sympa. Le fait qu’elle veuille passer le relais montre à quel point elle est une joueuse d’équipe et une combattante. Elle va être bien.

“Quand vous le regarderez en arrière, vous verrez à quel point nous étions en tête. C’est juste une chose bizarre.

“L’essentiel est que Dina se débrouille bien et qu’elle soit prête pour les cocos.”

Lansiquot a également soutenu Asher-Smith avec l’équipe sur la piste après la course.

Elle a dit: “Nous gagnons ensemble, nous perdons ensemble. Tout ce qui compte, c’est ‘ça va?’ Nous savons à quel point nous sommes bons. Ce n’est tout simplement pas notre journée et le plus important est de se remettre sur la bonne voie.”

“Il est temps de se tourner vers l’avenir” après le bronze de GB

Le skipper Nethaneel Mitchell-Blake insiste sur le fait qu’il est temps de se tourner vers l’avenir après la médaille de bronze de la Grande-Bretagne au relais.

Le joueur de 28 ans a aidé l’équipe du relais masculin 4x100m à prendre la troisième place aux Championnats du monde samedi.

Jona Efoloko, Zharnel Hughes, Mitchell-Blake et Reece Prescod ont terminé derrière le Canada et les États-Unis en 37,83 secondes à Eugene.

Une nouvelle équipe a aidé à bannir une partie de la douleur des Jeux olympiques de l’année dernière lorsque Hughes, Mitchell-Blake, Richard Kilty et CJ Ujah ont remporté l’argent, pour se voir retirer leur médaille à la suite du test antidopage positif d’Ujah.

Mitchell-Blake a déclaré: “C’est du carburant pour l’avenir. Nous ne pouvons pas contrôler le passé, nous pouvons contrôler le présent et finalement cela dicte l’avenir et c’est sur quoi nous devons nous concentrer.

“Il n’y a pas de démons, nous sommes tous bénis. Nous obtenons une médaille chaque année, cela devient normalisé et sous-estimé.

“J’ai l’impression que les médailles de relais sont passées sous silence en raison de notre constance dans les équipes masculines et féminines. Lorsque les tableaux des médailles sortent, il y a toujours des médailles de relais et nous intensifions chaque année.

“Nous avons tous intensifié et nous avons montré au fil des ans notre qualité de manière constante maintenant. Tout le monde a montré qu’il était capable d’intervenir.

“En fin de compte, l’objectif est de sortir des prochains championnats du monde avec une médaille d’or et d’aller à Paris. C’est un tremplin, nous allons nous améliorer et nous devons élever notre jeu à l’avenir.

“Nous allons profiter de ce moment ensemble, apprécier le fait que nous ayons obtenu une médaille et nous recentrer après cela sur le reste de la saison.”

Prescod n’a couru que son deuxième relais senior, après ses débuts dans les manches, avec Efoloko également recruté dans l’équipe pour la première fois.

“On m’a demandé de faire un travail pour l’équipe. C’était mon premier relais et je voulais livrer pour l’équipe. Je suis content qu’ils m’aient fait confiance et j’étais content d’en faire partie. C’est un tout nouveau cycle maintenant, “, a déclaré Prescod.

Plus tôt, Jess Judd et Eilish McColgan ont terminé respectivement 13e et 11e lors de la finale du 5 000 m, remportée par l’Éthiopienne Gudaf Tsegay.