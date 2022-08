Dina Asher-Smith demande plus de recherches sur les effets des règles sur la performance

Dina Asher-Smith a demandé plus de financement pour des études sur la façon dont les règles d’une femme peuvent affecter les performances sportives après que la sprinteuse britannique s’est arrêtée avec des crampes lors de sa défense du titre du 100 mètres aux Championnats d’Europe à Munich.

Asher-Smith s’est arrêtée au milieu de la course de mardi avec une crampe au mollet et a terminé dernière. La joueuse de 26 ans est revenue à l’action plus tard dans la semaine pour se qualifier pour la finale du 200 m de vendredi. “Ouais, des trucs de filles, des problèmes”, a déclaré Asher-Smith aux médias britanniques. “C’est quelque chose que plus de gens ont besoin de rechercher du point de vue des sciences du sport, car c’est absolument énorme.

« Les femmes n’en parlent pas non plus. Nous voyons des filles qui ont été constantes avoir un plongeon aléatoire. Dans les coulisses, ils se débattent vraiment, alors que tout le monde se demande : « Qu’est-ce que c’est ? C’est aléatoire’. Nous avons juste besoin de plus de financement. » J’ai l’impression que si c’était un problème d’hommes, il y aurait un million de façons différentes de lutter contre les choses. Mais avec les femmes, il faut juste plus de financement dans ce domaine.

La numéro un mondiale de tennis Iga Swiatek avait également abordé la question lors de l’Open de France de cette année, affirmant que les progrès de la médecine et de la technologie peuvent apporter des solutions aux athlètes féminines. après avoir ouvertement discuté de ses problèmes de dos pendant le tournoi en raison de ses règles.

