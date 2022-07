Dina Asher-Smith décroche le bronze du 200 m aux Championnats du monde, dédiant la médaille à la mémoire de sa grand-mère | Nouvelles d’athlétisme

Dina Asher-Smith, de Grande-Bretagne, célèbre après la finale du 200 m aux Championnats du monde d’athlétisme. (Photo : Martin Rickett/PA Wire/Images PA)

La Britannique Dina Asher-Smith a remporté la médaille de bronze du 200 m aux Championnats du monde d’athlétisme à Eugene, en Oregon.

Asher-Smith, la championne en titre, a couru 22,02 secondes à Hayward Field pour remporter la troisième médaille de GB dans ces championnats, perdant le titre qu’elle avait remporté il y a trois ans à Doha face à la favorite d’avant-course Shericka Jackson.

Jackson, ajoutant à sa médaille d’argent du 100 m, a triomphé avec un temps de 21,45 secondes, un record personnel et un record du championnat, tandis que Shelly-Ann Fraser-Pryce a terminé deuxième.

La Jamaïcaine Shericka Jackson s’empare de la médaille d’or. (Photo : Martin Rickett/PA Wire/Images PA)

Jeudi à Eugene, elle a bien commencé et a réussi à repousser le défi de la Nigériane Aminatou Seyni et de l’Américaine Abby Steiner pour s’assurer une place sur le podium.

“Je suis tellement heureuse. Le calibre de cette finale était fou. Toutes ces femmes sont capables de courir en dessous de 22 ans et je ne pense pas que nous ayons déjà participé à une finale mondiale avec ce genre de talent”, a déclaré Asher-Smith. .

“Pour moi, je savais que je devais juste courir aussi vite que mes jambes allaient me porter et vraiment prier et espérer que c’était suffisant pour monter sur le podium. Je suis tellement heureux de l’avoir obtenu.”

Asher-Smith (à droite) a remporté la troisième médaille britannique à ces championnats. (Photo : Martin Rickett/PA Wire/Images PA)

Asher-Smith était remplie d’émotion alors qu’elle célébrait et dédiait la médaille à sa défunte grand-mère.

“C’est une femme incroyable et toute ma famille ne serait pas ce que nous sommes sans elle, sans son travail acharné et ses sacrifices pour nous. Elle est venue aider le NHS après la guerre. Elle a été infirmière toute sa vie et a travaillé à Lewisham Hospital”, a déclaré le jeune homme de 26 ans.

“Certaines choses se sont produites et j’ai dit ‘merci grand-mère, merci’ parce que je sais qu’elle m’envoie ces bonnes vibrations.

“J’ai dû me passer d’être si profondément triste pour être OK pour courir. Mais quand vous êtes dans ce type de calibre, être OK pour courir n’est pas assez bon. Vous devez être excellent. C’est quelque chose que je n’ai jamais vraiment lutté avec avant.

“Mon cerveau n’était pas dans la pièce. J’avais l’impression de me regarder faire des trucs.

“C’était une façon tellement étrange de le faire. Je savais que j’étais en pleine forme mais c’est cet élément psychologique qui est si important pour courir à ce genre de niveau.

Asher-Smith dédie sa performance médaillée à la mémoire de sa défunte grand-mère. (Photo : Martin Rickett/PA Wire/Images PA)

“Il n’y a pas de calendrier pour ce genre de choses et le psy de l’équipe a fait un travail incroyable pour mettre mon cerveau et mon corps sur la même longueur d’onde. Je suis en pleine forme mais votre esprit doit être là aussi.

“Mes victoires sont toujours dédiées à ma famille et à mon équipe et à tous ceux qui m’ont aidé jusqu’à présent.”

Asher-Smith avait déjà égalé son record britannique de 10,83 secondes lorsqu’elle a terminé quatrième de la finale du 100 m dimanche, juste à côté des médailles, alors que la Jamaïque – menée par Fraser-Pryce – a remporté un balayage net. Elle courra ensuite dans les relais 4x100m avec la finale samedi.

L’Américain Noah Lyles a remporté le titre du 200 m masculin en 19,31 secondes devant ses coéquipiers Kenny Bednarek et Erriyon Knighton.