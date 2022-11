Deux tremblements de terre importants en une semaine dans le nord-est de la Colombie-Britannique ont probablement été déclenchés par une fracturation hydraulique, ou fracturation hydraulique, selon des informations préliminaires fournies par des scientifiques fédéraux.

Le 11 novembre, Earthquakes Canada a signalé un séisme de magnitude 4,7, à 132 kilomètres au nord-ouest de Fort St. John.

Cela a été suivi quatre jours plus tard par un séisme de magnitude 4,6 enregistré à seulement un kilomètre du premier événement sismique.

“Il y a une opération de fracturation hydraulique active à proximité”, a déclaré le professeur Honn Kao, chercheur scientifique à la Commission géologique du Canada. “La probabilité que ces deux événements soient induits par l’industrie est très élevée.”

Tremblements de terre Canada a déclaré que même si les secousses étaient “légèrement ressenties dans les environs”, aucun dommage n’a été signalé.

La fracturation consiste à injecter des fluides dans un puits profond sous haute pression pour fracturer des formations rocheuses étanches et libérer le gaz naturel à l’intérieur.

La fracturation hydraulique, connue sous le nom de fracturation, injecte de l’eau, du sable et des produits chimiques à haute pression sur plusieurs kilomètres dans la terre pour casser des roches et libérer du gaz, comme le montre cette photo d’archive de 2014 du Dakota du Nord. (Andrew Cullen/Reuters)

Selon la BC Oil and Gas Commission (BCOGC), l’organisme de réglementation de l’énergie de la province, la fracturation hydraulique en Colombie-Britannique a lieu plus profondément sous terre que dans d’autres régions du monde, parfois à plus de quatre kilomètres sous la surface.

Selon des informations sur le site Web du BCOGC, des “événements microsismiques” se produisent lorsque le fluide fracture la roche.

“Dans certains cas, lorsqu’il existe une faille préexistante sensible, un glissement sur le plan de faille peut se produire”, indique-t-il.

L’organisme de réglementation de l’énergie de la Colombie-Britannique affirme que la majorité des puits de gaz fracturés de la province se trouvent dans la région de Montney, dans le nord-est. (BC Oil and Gas Commission/Contribution)

Bien que la grande majorité des opérations de fracturation ne déclenchent pas de tremblements de terre, cette pratique a été liée à la plupart des événements sismiques plus importants en Alberta et dans le nord-est de la Colombie-Britannique au cours de la dernière décennie.

Kao a déclaré que l’heure et le lieu des opérations de fracturation correspondaient au cadre des tremblements de terre de novembre. Il a déclaré que des données supplémentaires de la société de forage aideraient à déterminer une “relation de cause à effet certaine”.

Dans une déclaration écrite, un porte-parole du BCOGC a déclaré à CBC News que l’entreprise qui fracturait dans la région éloignée le 11 novembre “avait immédiatement suspendu ses opérations” après le premier tremblement de terre, mais avait ensuite repris ses activités.

Le nom de la société n’a pas encore été dévoilé.

Kao a déclaré que les tremblements de terre de novembre n’étaient pas assez importants pour endommager les infrastructures essentielles ou affecter les communautés locales, mais qu’ils étaient nettement plus importants et plus rapprochés que les autres tremblements de terre déclenchés par la fracturation hydraulique dans la région.

“Cela devrait certainement être considéré comme significatif car, avec un tremblement de terre de 4,6 ou 4,7, nous atteignons essentiellement la limite supérieure [of magnitude] de ce que nous avons observé au cours de la dernière décennie dans l’Ouest canadien.

“Avoir deux événements plus importants se produisant en une semaine dans la même zone nous dit quelque chose.”

Kao a déclaré que le dernier tremblement de terre de magnitude 4,6 dans la région avait été enregistré en 2015. Il était considéré comme l’un des plus grands tremblements de terre induits par la fracturation jamais enregistrés au Canada à l’époque, a-t-il déclaré.

Il a déclaré qu’il espérait que des recherches supplémentaires aideraient l’industrie à atténuer ou à minimiser la possibilité d’induire des événements sismiques.