D’importants travaux routiers dans une ville du sud de l’Indiana vont fermer des voies et ajouter des saillies d’intersection

Préparez-vous à des travaux routiers dans le centre-ville de Bloomington qui impliqueront le resurfaçage des rues, la réparation des trottoirs et la modification des passages pour piétons et du stationnement.

La ville va refaire la surface des rues très fréquentées du centre-ville, notamment College Avenue et Fourth Street, ajouter des avancées pour piétons aux intersections du centre-ville et changer le stationnement en angle avant sur une section de Sixth Street en stationnement en angle arrière.

Voici ce que vous devez savoir.

Où ont lieu les travaux routiers au centre-ville de Bloomington ?

Les travaux concerneront plusieurs routes et intersections du centre-ville :

Quatrième rue : Le revêtement sera refait sur un tronçon de 0,6 mile entre Madison Street et Indiana Avenue.

Sixième rue : sera refaite sur un tronçon de 0,4 mile entre Walnut Street et Indiana Avenue.

College Avenue : sera refaite sur un tronçon d’un demi-mile entre les 11e et 4e rues.

Walnut Street : sera refaite sur un tronçon de 0,6 mile entre les rues 11 et 3.

Third Street : sera refaite sur un tronçon de 1 mile entre South Franklin Road, juste à l’est de l’Interstate 69, et Patterson Drive.

Quand les travaux routiers commenceront-ils ? Quand seront-ils terminés ?

Les travaux sur Walnut Street ont déjà commencé. Les autorités municipales s’attendent à ce que les travaux du centre-ville soient terminés d’ici le 22 novembre, même si les conditions météorologiques pourraient retarder certains travaux mineurs jusqu’au printemps prochain.

Les travaux sur le projet de la Third Street devraient débuter à la mi-septembre. Les autorités municipales espèrent que le projet sera terminé d’ici la fin de l’année.

Quelles routes seront fermées ?

Aucune des routes concernées ne devrait être fermée complètement, mais les automobilistes verront des fermetures temporaires de voies sur toutes les routes concernées tout au long du projet. Seule une partie de la voie sera fermée à la fois. Par exemple, les équipes ont commencé sur North Walnut Street et ont temporairement fermé une partie de la voie de circulation est.

Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, différentes portions de la voie seront fermées. Les autorités municipales ont demandé aux citoyens de prêter attention aux changements et de faire attention aux engins de chantier et aux ouvriers.

Jeremy Inman, chef de projet au département d’ingénierie de la ville, a déclaré que les équipes prévoyaient de garder les places de stationnement ouvertes.

Où et pourquoi la ville change-t-elle la façon dont les gens doivent se garer ?

La ville de Bloomington a donné ces instructions sur la façon d’utiliser les places de stationnement en angle en marche arrière. La ville remplace le stationnement en angle en marche avant sur la Sixième rue par un stationnement en angle en marche arrière sur le pâté de maisons entre les rues North Walnut et North Washington.

La ville est en train de convertir le stationnement en angle sur un tronçon d’un pâté de maisons de la Sixième rue, juste à l’est de la place du palais de justice, en stationnement en angle uniquement avec entrée arrière. La Sixième rue est une rue à sens unique qui va vers l’est et qui n’autorise actuellement que le stationnement en angle avec entrée avant sur les côtés nord et sud de la rue. Une fois le projet terminé, les conducteurs ne seront autorisés à reculer que sur les places, qui seront inclinées différemment, de sorte que l’arrière des véhicules stationnés sera orienté vers le nord-ouest ou le sud-ouest.

Selon Inman, huit des 28 accidents survenus sur ce tronçon au cours des cinq dernières années impliquaient des conducteurs qui sortaient de leur place de stationnement en marche arrière. Autoriser le stationnement en marche arrière augmentera la sécurité des conducteurs qui sortent de leur place de stationnement ainsi que celle des cyclistes et des conducteurs qui se dirigent vers l’est sur la Sixième rue, a-t-il déclaré.

De plus, le stationnement par l’arrière permet aux portières ouvertes de faire office de barrière, ce qui peut empêcher les enfants de courir dans la rue. De plus, a déclaré Inman, le changement de stationnement augmentera la sécurité des personnes qui déchargent leur véhicule, car leur coffre sera orienté vers le trottoir.

Quels autres travaux le projet du centre-ville comprendra-t-il ?

Inman a indiqué que les projets comprendront également des améliorations et des mises à jour des rampes d’accès pour piétons. Il a ajouté que les ouvriers répareront les trottoirs qui pourraient avoir développé des fissures et/ou avoir subi des dommages causés par les arbres.

La ville ajoutera des rehaussements aux intersections, par exemple à Fourth Street, à côté du Comedy Attic, qui réduiront la distance entre les deux côtés de la rue pour les piétons. Selon Inman, ces rehaussements réduisent le temps que les piétons passent à marcher sur les voies réservées aux véhicules à moteur et augmentent donc la sécurité des piétons.

Les extensions supplémentaires nécessiteront la suppression des voies de virage : la voie de virage à droite en direction est à Fourth Street et College Avenue et la voie de virage en direction ouest à Fourth Street et Walnut Street seront supprimées. Les gens seront toujours autorisés à faire des virages, a déclaré Inman, mais ils n’auront plus de voie de virage dédiée.

Combien coûteront les projets de construction de routes à Bloomington ?

Les travaux du centre-ville coûteront environ 2 millions de dollars et sont financés principalement par le Consolidated Redevelopment District, qui a capté l’augmentation des taxes de vente et des impôts sur le revenu générées par les nouveaux investissements commerciaux dans la région.

Le projet de la troisième rue coûtera environ 1 million de dollars et est financé par le Programme de subventions de contrepartie pour les passages à niveau communautaires du ministère des Transports de l’Indiana.

Vous pouvez contacter Boris Ladwig à l’adresse [email protected].

Cet article a été publié à l’origine dans le Herald-Times : Bloomington va fermer des voies pour des travaux routiers dans le centre-ville et des accotements pour piétons