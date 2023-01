D’importantes suppressions d’emplois annoncées chez Amazon, Salesforce

Le géant du commerce électronique Amazon et le fabricant de logiciels d’entreprise Salesforce sont les dernières entreprises technologiques américaines à annoncer d’importantes suppressions d’emplois alors qu’ils réduisent la masse salariale qui a rapidement augmenté pendant le verrouillage de la pandémie.

Amazon a annoncé mercredi qu’il supprimerait environ 18 000 postes. Il s’agit de la plus grande série de licenciements de l’histoire de l’entreprise basée à Seattle, bien qu’elle ne représente qu’une fraction de ses 1,5 million d’employés dans le monde.

“Amazon a résisté à des économies incertaines et difficiles dans le passé, et nous continuerons à le faire”, a déclaré le PDG Andy Jassy dans une note aux employés que l’entreprise a rendue publique. “Ces changements nous aideront à poursuivre nos opportunités à long terme avec une structure de coûts plus solide.”

Il a déclaré que les licenciements affecteront principalement les magasins physiques de l’entreprise, qui comprennent Amazon Fresh et Amazon Go, et ses organisations PXT, qui gèrent les ressources humaines et d’autres fonctions.

En novembre, Jassy a déclaré au personnel que des licenciements étaient à venir en raison du paysage économique et de l’embauche rapide de l’entreprise au cours des dernières années. L’annonce de mercredi comprenait des suppressions d’emplois antérieures qui n’avaient pas été numérotées. La société avait également proposé des rachats volontaires et réduit les coûts dans d’autres domaines de son activité tentaculaire.

Salesforce, quant à lui, a déclaré qu’il licenciait environ 8 000 employés, soit 10% de ses effectifs.

Les coupes annoncées mercredi sont de loin les plus importantes des 23 ans d’histoire d’une société de San Francisco fondée par l’ancien dirigeant d’Oracle, Marc Benioff. Benioff a été le pionnier de la méthode de location de services logiciels pour les appareils connectés à Internet – un concept maintenant connu sous le nom de “cloud computing”.

Les licenciements sont effectués dans la foulée d’un remaniement dans les rangs supérieurs de Salesforce. Le co-PDG trié sur le volet par Benioff, Bret Taylor, qui était également président de Twitter au moment de sa vente tortueuse de 44 milliards de dollars au milliardaire Elon Musk, a quitté Salesforce. Ensuite, le co-fondateur de Slack, Stewart Butterfield, est parti. Salesforce a racheté Slack il y a deux ans pour près de 28 milliards de dollars.

Les employés de Salesforce qui perdent leur emploi recevront près de cinq mois de salaire, une assurance maladie, des ressources professionnelles et d’autres avantages, selon l’entreprise. Amazon a déclaré qu’il offrait également une indemnité de séparation, des prestations d’assurance maladie transitoires et une aide au placement.

Benioff, désormais le seul directeur général de Salesforce, a déclaré aux employés dans une lettre qu’il se blâmait pour les licenciements après avoir continué à embaucher de manière agressive dans la pandémie, avec des millions d’Américains travaillant à domicile et une demande croissante pour la technologie de l’entreprise.

“Alors que nos revenus se sont accélérés pendant la pandémie, nous avons embauché trop de personnes menant à ce ralentissement économique auquel nous sommes actuellement confrontés, et j’en assume la responsabilité”, a écrit Benioff.

Salesforce employait environ 49 000 personnes en janvier 2020 juste avant que la pandémie ne frappe. Aujourd’hui, les effectifs de Salesforce sont encore 50 % plus importants qu’avant la pandémie.

Le PDG de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, a également reconnu avoir mal interprété les gains de revenus que le propriétaire de Facebook et Instagram récoltait pendant la pandémie lorsqu’il a annoncé en novembre que son entreprise licencierait 11 000 employés, soit 13 % de ses effectifs.

Comme d’autres grandes entreprises technologiques, la récente descente de Salesforce après les jours grisants de la pandémie a pesé lourdement sur son stock. Avant l’annonce de mercredi, les actions avaient plongé de plus de 50 % par rapport à leur sommet de près de 310 $ en novembre 2021. Les actions ont gagné près de 4 % mercredi pour clôturer à 139,59 $.

“Il s’agit d’une décision de poker intelligente de la part de Benioff pour préserver les marges dans un contexte incertain alors que la société a clairement surdimensionné son organisation au cours des dernières années avec le reste du secteur technologique avec un ralentissement désormais à l’horizon”, a déclaré l’analyste de Wedbush, Dan Ives. a écrit.

Salesforce a également annoncé mercredi qu’il fermerait certains de ses bureaux, mais n’a pas inclus les emplacements. Le siège social de 61 étages de la société est une caractéristique importante de la ligne d’horizon de San Francisco et un symbole de l’importance de la technologie pour la ville depuis son achèvement en 2018.