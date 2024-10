Dimple Kapadia révèle que Christopher Nolan voulait qu’elle laisse ses boucles d’oreilles derrière elle pendant le tournage de « Tenet » | Actualités du cinéma hindi

L’admiration de Christopher Nolan pour l’Inde est bien connue, et ses films comme « The Dark Knight Rises » et « Principe » ont été largement tournés en Inde. Le film ‘Tenet’ de 2020 mettait en vedette l’actrice chevronnée Dimple Kapadia dans un rôle important, et elle a récemment partagé un incident survenu sur le tournage du film.

Dimple a révélé dans une interview avec Vogue India que le réalisateur admirait une paire d’elle. boucles d’oreilles lors d’un essayage de costumes et lui a demandé de les laisser derrière elle après le tournage. «J’ai immédiatement retiré mes boucles d’oreilles et je les ai portées. Christopher Nolan s’est retourné et a dit : « Oh, ils sont adorables. Vous pouvez les laisser derrière vous après votre tournage », a-t-elle partagé. Elle a ajouté avec humour qu’elle avait accédé à sa demande et les lui avait remis comme demandé.

Le premier look de Dimple Kapadia dans « Tenet » de Christopher Nolan est divulgué en ligne

Dimple a en outre exprimé son admiration pour Tenet costumière , Jeffrey Kurland appréciant sa patience avec ses bizarreries. Elle a admis avec humour que Kurland avait enduré ses excentricités mais avait quand même créé un look époustouflant pour son personnage, décrivant le résultat comme « absolument magnifique ».

Dans la même conversation, l’actrice a exprimé sa sincère gratitude à Dieu pour lui avoir offert de nombreuses opportunités au début de sa carrière. Dimple a déclaré que travailler avec de nombreux cinéastes et stars polyvalents avait été extraordinaire. Elle a également admis que sans la direction de Dieu, elle aurait pu se transformer en « une salope arrogante ». Elle a ajouté avec humour que la seule chose que Dieu ne lui a pas donnée est un « cerveau ».

John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Michael Caine et Kenneth Branagh ont également joué un rôle clé dans « Tenet ».