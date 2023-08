Dimple Kapadia ignore les paps après avoir été repéré lors de la projection de Gadar 2 de Sunny Deol: Regardez

Selon les rumeurs, Dimple Kapadia et Gadar 2 star Sunny Deol, qui ont travaillé ensemble à Narsimha, Aag Ka Gola, Arjun, Manzil Manzil et Gunaah, sortiraient ensemble dans les années 80

Sunny Deol et Ameesha Patel-star Gadar 2 a été exceptionnellement performant au box-office. Le film sorti le 11 août a franchi Rs 500 crore dans le monde et est toujours imparable.

Pendant ce temps, le célèbre photographe Varinder Chawla a publié une vidéo dans laquelle Dimple Kapadia, la belle-mère d’Akshay Kumar, a été aperçue au Gaiety Galaxy Theatre de Mumbai après avoir regardé Gadar. Selon les rumeurs, Dimple et Sunny Deol, qui ont travaillé ensemble à Narsimha, Aag Ka Gola, Arjun, Manzil Manzil et Gunaah, sortiraient ensemble dans les années 80.





L’ex-petite amie et actrice de Sunny, Amrita Singh, avait confirmé leur relation. Dès que la vidéo est devenue virale, les utilisateurs des réseaux sociaux ont commencé à réagir. Pendant ce temps, le drame bourré d’action de Sunny Deol, Gadar 2, réécrit le livre des records alors que le film a réalisé l’exploit massif de gagner plus de 500 crores de roupies dans le monde. Avant la sortie du film, personne ne croyait que Gadar 2 aurait travaillé au box-office et maintenant le réalisateur d’Anil Sharma bat chaque jour des records au box-office.

Parlant de ses collections nettes indiennes, le film a dépassé les revenus de Dangal d’Aamir Khan en Inde et a rapporté Rs 388,60 crore net au box-office national. L’analyste commercial Taran Adarsh ​​a partagé les chiffres officiels et a écrit : « CROSSES ‘DANGAL’, NEXT ‘KGF 2’…#Gadar2 reste une FORCE IMPARABLE, refuse de ralentir [second] Mon…Crosses *lifetime biz* de #Dangal…Est maintenant le QUATRIÈME FILM Hindi le plus rentable en #Inde…[Week 2] Ven 20.50 cr, Sam 31.07 cr, Dim 38.90 cr, Lun 13.50 cr. Total : 388,60 ₹ cr. # Affaires indiennes. #Box-office. »

Lors d’une conversation avec DNA, l’équipe du film a expliqué ce que nous pouvions attendre de Gadar 3. Le réalisateur Anil Sharma reste discret sur le retour de Tara Singh de Sunny Deol. « Vous devez attendre et regarder. Il dit ‘à suivre’ », est sa réponse sèche à ce sujet. Lorsqu’il est pressé, le deuxième rôle principal du film et le fils d’Anil, Utkarsh Sharma, répondent: «Même moi, je ne sais pas. Il a gardé les cartes près de sa poitrine mais je sais qu’il y a quelque chose qui se prépare dans son esprit.