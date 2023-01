Dimitrios Diamantakos double aide les Kerala Blasters FC à battre le NorthEast United FC 2-0

Un doublé de Dimitrios Diamantakos contre le NorthEast United FC a propulsé le Kerala Blasters FC à la troisième place en s’imposant 2-0 lors d’un match de Super League indienne (ISL) 2022-23 au Jawaharlal Nehru Stadium dimanche.

L’attaquant grec a marqué deux buts en deux minutes en première mi-temps pour donner une victoire et trois points cruciaux aux Kerala Blasters, qui avaient perdu leurs deux derniers matchs.

A LIRE AUSSI| FA Cup: Kaoru Mitoma élimine Liverpool alors que Brighton bat les détenteurs 2-1

Les hôtes ont apporté six modifications à leur offre pour renverser leur forme. Karanjit Singh a fait ses débuts dans les Blasters, également sa 50e apparition à l’ISL, entre les bâtons.

Harmanjot Khabra et Jessel Carneiro ont remplacé Sandeep Singh et Nishu Kumar en défense alors que Bryce Miranda, Rahul KP et Apostolos Giannou ont été inclus dans le onze de départ, avec Saurav Mandal, Ivan Kaliuzhnyi et Sahal Samad tombant sur le banc.

Les visiteurs ont effectué quatre changements lorsque Arindam Bhattacharja a remplacé Mirshad Michu dans le but. Gurjinder Kumar a remplacé Hira Mondal comme arrière gauche et Emil Benny a remplacé Rochharzela. La nouvelle recrue Joseba Beitia a été titularisée pour la première fois alors que le NorthEast United FC a pris le terrain sans son skipper suspendu Wilmar Gil.

Les plans des hôtes ont porté leurs fruits dès le début, car ils ont dominé la possession du ballon et ont eu de nombreuses opportunités dans le dernier tiers. La plupart de leurs chances provenaient des vastes zones, Miranda et Rahul KP étant gênants sur les flancs. Giannou et Adrian Luna ont raté des occasions sur quelques centres bas, tandis que Bhattacharja a refusé à Diamantakos à cinq minutes de la pause.

Cependant, le tireur n’a pas pu tenir l’attaquant grec à distance longtemps car deux buts rapides ont changé le teint du match juste avant la mi-temps. Le premier but est venu après une remise en jeu rapide de Carneiro à Miranda qui a surpris la défense NEUFC en train de faire la sieste. L’éventuel centre de l’ailier a été accueilli par une tête percutante qui a ouvert le score.

À peine deux minutes plus tard, l’avance a été doublée après que Luna a envoyé un ballon sublime à Diamantakos, qui a sauté le piège du hors-jeu, a pris son temps et a fracassé le ballon au premier poteau avec aplomb.

La deuxième mi-temps a commencé exactement comme la première s’est terminée, alors que les Blasters ont continué à mettre la pression sur les Highlanders dans les cinq premières minutes. A la 68e minute, la frappe de curling de Romain Philippoteaux vise directement le gardien. C’était le premier tir cadré de NorthEast United.

À la 77e minute, le remplaçant Parthib Gogoi a lancé un centre bas dans la surface qui a battu Adrian Luna et est tombé sur Philippoteaux juste devant le but. Cependant, l’attaquant a fait un pas de côté à bout portant alors que la meilleure chance de son équipe du match était mendiante.

Les Blasters ont également dominé la seconde mi-temps, Ruivah Hormipam étant le plus proche d’ajouter un troisième lorsque sa tête est sortie de la barre transversale dans le temps d’arrêt.

Le Kerala Blasters FC visera à conserver la troisième place en ajoutant plus de points à son décompte la semaine prochaine lorsqu’il affrontera l’East Bengal FC le 3 février. Le NorthEast United FC aura une chance de combler l’écart avec le Jamshedpur FC lors de sa prochaine rencontre. le 4 février.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)