L’attente de Dimitri Van den Bergh n’est pas tant un retour aux sources, mais peut-être plus une salutation attendue depuis longtemps alors qu’il se dirige vers Blackpool en tant que seul champion en titre du World Matchplay dans l’histoire du tournoi à avoir encore fait sa révérence à Winter Gardens.

Cela fait bientôt un an que le Belge a fait des débuts de rêve dans la compétition en battant Gary Anderson 18-10 dans ce qui a marqué sa toute première finale majeure du PDC, le seul point négatif ayant été l’absence de fans après le déplacement de l’événement derrière. portes fermées à Milton Keynes en raison de la pandémie de coronavirus.

Dans des célébrations un peu plus discrètes qu’un vainqueur de Matchplay ne pourrait s’y attendre, un Van den Bergh victorieux s’est retiré dans sa chambre d’hôtel avec une pizza à l’ail grésillante d’un fast-food à emporter de l’autre côté de la route et en compagnie du trophée Phil Taylor.

Sérénadé par les imitations de Pharrell Williams d’une foule très attendue, The DreamMaker recevra enfin l’accueil de champion qu’il mérite.

« Je sais que j’ai été présenté comme le champion du monde de la jeunesse devant une foule et cela m’a donné la chair de poule, mais cette fois, ce sera aux Winter Gardens devant une foule », a-t-il déclaré à Sky Sports. « Je ne sais pas, je pense que ce sera à nouveau l’un de ces moments de chair de poule et juste beaucoup de fierté et de savoir que le travail acharné que vous avez fourni peut porter ses fruits. »

Dancing Dimi est prêt à illuminer Blackpool

Van den Bergh se souvient avoir écouté le Matchplay en tant que fan pour regarder son compatriote Kim Huybrechts avant son apparition sur le circuit ; il cite des batailles passionnantes entre Phil Taylor et Adrian Lewis, les moyennes tonnes-plus majestueuses de The Power, l’histoire de conte de fées de Rob Cross, le neuf-darter 2012 de Michael van Gerwen.

C’est peut-être un débutant, mais le joueur de 27 ans sait ce que signifie entrer dans l’amphithéâtre historique.

« Je suis vraiment très excité, car je n’entends que de bonnes choses à propos du lieu et de nombreux joueurs disent que Winter Gardens est leur lieu préféré, l’atmosphère, le bâtiment, ils l’adorent donc je suis très curieux de savoir comment ça se passe ressentir pour moi et combien j’aime ça », a-t-il déclaré. « Espérons que je pourrai faire en sorte que l’histoire se répète. »

L’année a été un tourbillon pour Van den Bergh à plus d’un titre. Au plus fort du verrouillage, il vivait avec Peter Wright car les restrictions de voyage lui refusaient la possibilité de rentrer chez lui dans sa Belgique natale, avant de connaître la gloire du Matchplay, d’atteindre les demi-finales du Grand Chelem suivies des quarts de finale du Championnat du monde et s’épanouir dans sa première campagne de Premier League, au cours de laquelle il a dominé le classement lors de cinq des 16 nuits et était dans le top quatre après 11 nuits au total.

Entre-temps, il a également effectué un déménagement permanent au Royaume-Uni dans le but de poursuivre sa carrière florissante.

Quand il le peut, Van den Bergh s’accorde un moment pour s’imprégner de tout cela alors qu’il est témoin du travail acharné récompensé.

« C’est ce que j’ai fait à 100% au cours de ces trois mois l’année dernière, les trois mois où nous n’avions rien à faire et tout le monde devait être enfermé, j’ai très bien réfléchi à la vie et j’ai pensé d’où je venais, jusqu’où je Je viendrais, ce que je pourrais faire de mieux, quels sont mes rêves, ce que je veux réaliser et tout cela m’a définitivement fait réaliser que je suis un jeune homme très chanceux de faire de son passe-temps sa carrière professionnelle », a-t-il ajouté.

Regardez le moment où Dimitri Van den Bergh a remporté le World Matchplay avec une victoire sur Gary Anderson à la Marshall Arena.

Dans le même temps, l’estime de soi justifiée est contrebalancée par la reconnaissance de l’incroyable profondeur de talent qui l’entoure ainsi que des jeunes espoirs gravissant les échelons pour défier l’élite du sport, cette dernière dont il connaît tout.

Il a vu des joueurs monter et descendre assez régulièrement pour se rendre compte qu’il n’y a pas de repos au travail, pas si vous avez l’intention de rester.

« Peu importe ce que vous venez de gagner, vous savez que la prochaine chose arrive tout de suite, vous devez donc rester concentré, vous devez continuer à travailler dur parce que si vous ne le faites pas, vous connaissez quelqu’un d’autre le fera », a-t-il expliqué.

« On m’a dit que le PDC est comme un train, s’il manque votre arrêt, il est difficile de rattraper son retard, vous devez donc simplement continuer et vous assurer de ne pas manquer ce train et de continuer à travailler dur et quoi qu’il arrive, vient.

« J’ai appris quelque chose de quelqu’un que j’accepte toujours, à savoir ‘le travail acharné bat le talent si le talent ne travaille pas dur’ et c’est pourquoi je veux juste continuer à travailler dur.

« Vous ne voulez pas être l’un de ces joueurs qui ont réussi à un moment donné, puis qui s’échappe et personne n’en parle plus. Vous voulez juste continuer à réussir dans ce que vous faites et ce que vous aimez, car sinon ça va fait très mal si vous ne le faites pas. »

« Je pense toujours au PDC qui nous permet de jouer des tournois à une époque que le monde traverse. Nous sommes ici pour les fléchettes, nous sommes ici pour cette carrière, donc si quelque chose peut mal tourner, c’est le coronavirus qui peut nous arrêter et c’est quelque chose que je veux éviter. Chaque tournoi auquel nous pouvons jouer, je remercie énormément le PDC d’avoir rendu cela possible. « Van den Bergh remercie le PDC

La mentalité « un match à la fois » reste habituelle, en particulier à une époque où n’importe qui peut battre n’importe qui. Mais Van den Bergh n’a pas peur de regarder la situation dans son ensemble ou de planifier les années à venir ; il sait ce qu’il veut et prévoit de sortir et de l’obtenir.

« Une fois, j’ai eu la question de savoir combien de fois je me voyais gagner les championnats du monde en 20 ans et j’ai dit que peut-être que trois fois ne serait pas un nombre qui me rendrait arrogant ou arrogant, mais aussi l’un d’entre eux qui dit si vous voulez pour gagner, il faut y croire », a-t-il déclaré.

« En 20 ans, qui sait combien de fois ? Je l’ai fait dans le Development Tour, évidemment c’est un peu différent là-bas mais les 16 derniers c’est comme le Pro Tour, tous ces gars ont plus de 100 moyennes et grandes finitions et gardent tu es sous pression et la plupart d’entre eux jouent au Pro Tour, donc si je peux le faire là-bas, pourquoi ne pourrais-je pas le faire à l’avenir ? »

Pour l’instant, bien qu’il se concentre uniquement sur Blackpool, où il commence la défense de sa couronne contre son collègue lanceur de formes Devon Petersen dans un accueil approprié pour les fans.

« Je sais que Devon et moi sommes ce genre de joueurs qui se divertissent un peu avant le début du match, donc ça va vraiment être sympa d’apporter des sourires aux gens, mais dès que le Mastercaller dit ‘je continue’, nous sommes là faire un travail », a-t-il déclaré.

« C’est quelque chose que j’ai appris et que je ne peux pas oublier. Je vais faire un peu de divertissement, je vais amuser la foule et ensuite c’est de retour aux affaires.

Dimitri Van den Bergh soulève le trophée Phil Taylor après avoir été sacré champion du monde de matchplay.

« Je ne sous-estime personne et si vous vous qualifiez pour le World Matchplay, cela en dit assez sur vous et la façon dont vous jouez. Dans ce cas, je prends Devon comme je prendrais Van Gerwen ou Gerwyn Price, je ne ne fais aucune différence. »

De la danse d’avant-match et de la personnalité terre-à-terre à son sang-froid d’acier et à sa technique exquise, Van den Bergh est devenu l’une des figures les plus populaires en tournée parmi ceux qui le regardent.

Cette adoration est vraiment une rue à double sens.

« Si je fais des tournois, si je fais des exhibitions, peu importe où je suis, si les fans viennent vers moi, c’est tout simplement génial que je puisse les faire sourire avec une signature ou une photo ou une discussion rapide et c’est pour moi ce qui le rend spécial et beau juste pour rendre les gens heureux avec ce que je fais », a-t-il déclaré.

« Si je peux être l’inspiration de quelqu’un, pourquoi pas ? Je fais de mon mieux pour être un bon exemple pour mes jeunes frères, alors pourquoi ne le serais-je pas pour les autres ? En plus de ça, j’aime ça et je remercie toujours les fans qui me soutenir. »

« Je sais juste ce que je dois faire et ce que je dois ressentir. Je sais de combien d’heures d’échauffement j’ai besoin, je sais de combien d’heures de sommeil j’ai besoin et je pense que c’est exactement ce sur quoi je vais me concentrer , surtout avec un but et c’est le premier à 10 matchs au premier tour, c’est comme ça que je dois commencer. Je n’ai pas à chercher plus loin que ça. « Van den Bergh sur ce qu’il va reporter de 2020

Ce n’est pas tout à fait un cas de « été là et fait » pour Van den Bergh, alors que seule la dernière partie de cette phrase s’applique vraiment.

Il entre dans le Matchplay avec une pression d’un nouveau genre, celle d’un champion en titre.

« Je ne sais pas comment je vais gérer ça », a-t-il déclaré. « Ce seront mes débuts aux Winter Gardens, donc je n’ai aucune idée de la façon dont je vais réagir et gérer cela, mais à la fin de la journée, je vais juste là-bas et je dois faire mon travail et me concentrer sur et nous verrons simplement ce qui va se passer. »

