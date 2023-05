Dimitri Van den Bergh : la star du snooker Luca Brecel et la boxeuse Delfine Persoon ont fait la fierté de la Belgique | Fléchettes Nouvelles

Le danseur Dimitri Van den Bergh est fier de son compatriote belge et nouveau champion du monde de snooker Luca Brecel

L’ancien champion du monde de matchplay de fléchettes Dimitri Van den Bergh a révélé qu’il avait la larme à l’œil après avoir vu l’as du snooker Luca Brecel remporter le titre Crucible.

Brecel a remporté une victoire spectaculaire 18-15 sur Mark Selby pour devenir le premier joueur d’Europe continentale à remporter le championnat du monde de snooker plus tôt cette semaine.

Après avoir récupéré des déficits extravagants pour couler à la fois Ronnie O’Sullivan et Si Jiahui lors des tours précédents, le brillant joueur de 28 ans est entré dans l’histoire à Sheffield malgré un régime d’entraînement négligeable et de nombreuses fêtes.

Van den Bergh, qui a remporté son premier titre de classement télévisé au World Matchplay 2020 lors de sa première année à l’événement, a félicité Brecel pour son incroyable succès.

Parler à Sports du ciel‘The Dream Maker’ a déclaré : « Le succès de Brecel mettra le snooker au premier plan car il a fait un travail incroyable. C’était absolument fantastique et tous les retours, wow !

« Je n’arrêtais pas de lui envoyer des messages disant ‘crois en toi, tu es une bête, n’abandonne jamais’ et il me disait la même chose.

« Je suis très fier du jeune homme et j’espère juste faire la même chose. »

Van den Bergh a rencontré Brecel pour la première fois au milieu du verrouillage alors qu’ils jouaient tous les deux des tournois au même endroit à Milton Keynes.

« Je le regardais en pensant » je te connais de quelque part « et il m’a dit la même chose, puis j’ai dit » tu es ce joueur de snooker « et il a dit » ouais, tu es ce joueur de fléchettes « . Ensuite, nous J’ai échangé des numéros et je suis resté en contact, alors en le voyant remporter ce titre mondial, j’étais sur le canapé tout nerveux. Je suis vraiment fier de cet homme et honnêtement, j’avais les larmes aux yeux. J’étais plein de joie.

Les tabloïds de retour au pays ont salué Brecel, Van den Bergh et l’ancienne championne de boxe poids léger WBC Delfine Persoon pour avoir mis leurs disciplines respectives sur la carte et fait de la Belgique, avec une population de 12 millions d’habitants, l’une des grandes nations sportives.

Van den Bergh a expliqué: « Nous n’étions pas des gens riches avant d’entrer dans le circuit professionnel et sur le circuit amateur, ce n’est pas donné comme ce que Matchroom a fait pour les fléchettes, la boxe, c’est incroyable. Nous devons beaucoup à la famille Hearn. »

Il a ajouté: « En ce qui concerne le fait que la Belgique est un petit pays, nous avons de grands cyclistes, un champion du monde de snooker, de grands joueurs de football et nous ne sommes pas trop mauvais aux fléchettes. C’est génial que cette petite nation puisse être si grande autour du monde. »

