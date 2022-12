Dimitri Petratos Magic de l’ATK Mohun Bagan fait couler le Bengaluru FC

Dimitri Petratos a réussi un tir à longue distance de premier plan alors que l’ATK Mohun Bagan, résistant, a remporté les trois points lors d’une victoire 1-0 contre le Bengaluru FC au stade Sree Kanteerava samedi. Cette défaite était la cinquième de la saison pour le Bengaluru FC.

L’équipe locale a apporté un changement à son onze de départ, Sunil Chhetri remplaçant Udanta Singh blessé. ATK Mohun Bagan a créé deux occasions, faisant entrer Lenny Rodrigues et Petratos – deux hommes qui ont été essentiels au résultat final.

C’est le Bengaluru FC qui a commencé le match sur le pied avant, troublant la ligne arrière d’ATKMB avec une pression élevée. Ils ont été presque instantanément récompensés pour leur approche à la 5e minute lorsque Pritam Kotal a été pressé lors d’un coup de pied de but et a passé le ballon directement sur le chemin d’un Javi Hernandez pressé, qui s’est retrouvé en tête-à-tête avec Vishal Kaith mais l’a seulement frappé. dans le corps du gardien.

ATK Mohun Bagan n’est entré dans le match qu’après 30 minutes, mais dans une première mi-temps pleine de tacles solides, ils n’ont trouvé aucun rythme pour transformer leur confort en un tir cadré. Leur meilleure chance est venue d’un centre de Subhasish Bose depuis la gauche qui a pris le Bengaluru FC au dépourvu et a permis à Liston Colaco de mettre la tête sur le ballon au deuxième poteau, mais sans aucun contrôle dessus.

Mais ils ont produit un moment de magie à la 66e minute, lorsque le Bengaluru FC a été bâclé en possession. Ashique Kuruniyan a volé le ballon à Suresh Wangjam et l’a poussé du coude à Hugo Boumous. Il l’a lancé pour Petratos, qui a récupéré le ballon dans le virage et a décoché un puissant tir de curling de l’extérieur de la surface pour battre Gurpreet Singh Sandhu complètement à sa gauche.

Plus d’erreurs à l’arrière ont été laissées dans le match, car une mauvaise passe de l’arrière a permis à Roy Krishna une course libre vers le but à la 69e minute. L’attaquant a essayé d’obtenir un tir bas mais n’a pas pu le faire cadré. À la 85e minute, le Bengaluru FC a eu l’occasion d’égaliser le match lorsqu’une touche habile dans une zone bondée de Hernandez a trouvé le remplaçant Sivasakti non marqué au bord de la surface. La première touche de l’attaquant lui a enlevé le ballon et il n’a pu que le pousser dans la barre transversale. Ce devait être le dernier effort substantiel de l’équipe locale, qui a maintenant perdu contre les deux clubs de Kolkata à domicile cette saison.

Cette victoire maintient l’ATK Mohun Bagan à la 4e place avec 16 points, deux derrière l’Odisha FC, troisième. Ils accueilleront ensuite le Jamshedpur FC le 8 décembre. Le Bengaluru FC reste à la 9e place avec sept points. Ils voyagent pour affronter les Kerala Blasters le 11 décembre.

