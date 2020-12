Dimitar Berbatov a levé le voile sur la façon dont Cristiano Ronaldo est devenu l’un des plus grands joueurs de tous les temps.

Les deux ont joué ensemble pendant une seule saison à Manchester United – la campagne 2008-09 – mais ils ont aidé les Red Devils à remporter la Premier League et la Coupe de la Ligue ainsi qu’à atteindre la finale de la Ligue des champions.

Il est clair que Berbatov a été impressionné par ce qu’il a vu de Ronaldo.

Et lors d’une interview avec Betfair, il a déclaré qu’il était le plus frappé par le professionnalisme constant de la superstar portugaise et sa détermination à devenir le meilleur joueur de tous les temps.

« J’ai été un gars chanceux de partager une saison avec lui, chaque séance d’entraînement avec lui était comme une guerre, mais je ne pensais pas qu’il y avait quelque chose de mal à vouloir tout gagner », a déclaré Berbatov.

«C’était un bon gamin, il était amusant et affectueux, mais même aux fêtes de Noël, il était très professionnel, je ne l’ai jamais vu boire même lors de ces événements.

«Il prenait un soin extrême de lui-même; il venait à l’entraînement tôt et était au gymnase, puis il restait tard pour s’entraîner au tir au but. Ensuite, il finissait par aller nager avant de retourner au gymnase. Il était déterminé à sois le meilleur. »

Ronaldo a eu raison de son rival de longue date Lionel Messi cette semaine lorsqu’il a marqué deux pénalités pour aider son équipe de la Juventus à battre Barcelone 3-0 en Ligue des champions.