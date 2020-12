Manchester United reprend les hostilités avec ses rivaux féroces Leeds ce week-end – et Dimitar Berbatov s’attend à une action de bout en bout et de nombreux buts.

La confrontation de dimanche sera le premier affrontement en Premier League entre les deux équipes à Old Trafford en 16 ans, Leeds ayant subi une longue période loin de l’élite.

Tout au long des années 1990 et au début des années 2000, la rivalité entre United et Leeds était convaincante car ils figuraient parmi les meilleures équipes du pays – bien que l’équipe du Yorkshire n’ait jamais réussi à ajouter au troisième titre de champion remporté lors de la saison 1991/92.

Mais l’inimitié entre les deux groupes de supporters va plus loin que cela, les deux meilleures équipes de chaque côté des Pennines ayant connu des batailles régulières au sommet du football anglais dans les années 1960 et 1970.

Ole Gunnar Solskjaer et Marcelo Bielsa mènent leurs équipes dans la confrontation de dimanche après avoir eu des fortunes différentes jusqu’à présent cette saison, avec United jusqu’à la sixième place après une impressionnante course de forme, tandis que Leeds est 13e.

Mais l’ancien attaquant des Red Devils Berbatov prévoit un affrontement très compétitif avec beaucoup d’action à chaque extrémité.

United a été médiocre sur le plan défensif cette saison et a jusqu’à présent perdu trois de ses six matches de Premier League à Old Trafford.

Mais leur football offensif a parfois été impitoyable – comme ils l’ont montré lors de la victoire 3-2 de jeudi contre Sheffield United – et ils ont développé l’habitude de revenir dans les matchs après avoir concédé tôt.