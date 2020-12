Dimitar Berbatov a soutenu Manchester City pour mener Manchester United à la victoire le jour du derby alors qu’il faisait ses prédictions en Premier League.

United accueille ses rivaux locaux à Old Trafford samedi soir, tandis que l’action de la journée comprend également un affrontement entre Everton et Chelsea lors du coup d’envoi tardif.

Dimanche, Tottenham, leader du championnat, a tenté de conserver sa belle forme alors qu’il se rendrait à Crystal Palace, tandis que Liverpool est à la poursuite et affronte Fulham.

Le week-end se termine par Leicester contre Brighton et le match à domicile d’Arsenal avec Burnley dimanche soir.

Sans plus tarder, voici Betfair Les pronostics de l’ambassadeur Berbatov en Premier League dans leur intégralité pour la 12e journée.

C’est un gros match pour la région. La dernière fois, les loups ont été battus par Liverpool, et ils voudront y remédier. Aston Villa a bien joué récemment, mais je pense que les Wolves seront déterminés à mettre leur dernier résultat derrière eux et quelle façon de le faire avec une victoire dans celui-ci. Prédiction: 2-1.

Je l’ai déjà dit, mais je pense que West Brom sera l’une des équipes reléguées cette année, cela ne fonctionne tout simplement pas pour eux pour le moment. Newcastle a vu son match reporté la dernière fois, alors leurs joueurs auront hâte de revenir. Prédiction: 2-0.

Oh mon Dieu! Venant du dernier match, si United joue quelque chose comme ils l’ont fait en première mi-temps quand ils affrontent City, je ne vois rien de bon à venir pour eux dans celui-ci. S’ils se corrigent et ne laissent pas entrer deux buts et se réveillent pour commencer à jouer, tout devrait bien se passer. [Ole Gunnar] Solskjaer a un bilan impressionnant récemment et il a eu le meilleur sur Pep [Guardiola]. Dans celui-ci cependant, après le résultat en milieu de semaine, je pense que ce sera difficile. Prédiction: 1-2.