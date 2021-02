Diminution des espoirs de la réouverture de Pâques

Boris Johnson: Cela doit être le verrouillage final

L’espoir d’une réouverture rapide à temps pour Pâques diminue. Boris Johnson a déclaré hier soir qu’il souhaitait que ce verrouillage soit le dernier. Mais le premier ministre a refusé de dire si les familles pourraient partir en vacances de Pâques car il a souligné l’incertitude à venir. Et une source gouvernementale bien placée a dit Le télégraphe il était peu probable que le chant à l’église soit autorisé à temps pour le dimanche de Pâques. L’assouplissement des restrictions devrait être annoncé lundi dans une nouvelle feuille de route gouvernementale. De la remise des enfants aux bureaux à la réouverture des jardins des pubs, les spéculations sont monnaie courante sur les mesures qui pourraient être assouplies. Lisez notre guide complet sur ce qui est probable. Et éditeur de la sécurité sanitaire mondiale Paul Nuki explique le «tableau de bord de l’espoir» – les principaux tremplins qui permettront à l’Angleterre de sortir des restrictions. Pour un rire de verrouillage, essayez Matle dernier dessin animé de.

Le Comité mixte de la vaccination et de l’immunisation se réunit aujourd’hui pour discuter de qui devrait être priorisé une fois que le déploiement du vaccin Covid passera aux moins de 50 ans. Correspondant santé Henry Bodkin comprend qu’il est prévu de recommander que l’âge et l’ethnicité soient ciblés, car des sources ont déclaré que la hiérarchisation des professions serait trop compliquée. C’est la liste des priorités annoncée jusqu’à présent. Recherchez les taux de vaccination par code postal.

Droit de poursuivre les universitaires « privés de liberté d’expression »

Les universitaires pourront intenter une action en justice si leur liberté d’expression est violée, dans le cadre d’une répression «de la culture d’annulation» qui doit être dévoilée aujourd’hui par le gouvernement. Les ministres proposent de nouvelles lois au milieu des inquiétudes concernant la montée du «silence et de la censure» des professeurs et des étudiants. Ecrire pour Le télégraphe, Secrétaire à l’éducation Gavin Williamson met en garde contre la « menace réelle et alarmante » de censure dans les universités. En décembre, les dons de Cambridge ont prévalu dans une ligne de liberté d’expression après avoir voté contre une tentative de les forcer à être « respectueux des diverses identités des autres ».

Meghan et Harry préparés pour Oprah ‘Tell-all’

Le duc et la duchesse de Sussex ont enregistré une interview « large » et « intime » avec Oprah Winfrey dans laquelle ils révèlent tout sur leur décision de se retirer de la famille royale. Les interviews de Royal TV se sont rarement bien déroulées. Quartier Victoria revient sur quelques confessionnaux inoubliables qui se sont retournés contre eux. Éditeur associé Camilla Tominey dit que le prince Harry risque de se perdre s’il suit la poursuite de sa femme vers la gloire aux États-Unis. Et Bryony Gordon, qui a interviewé le duc à plusieurs reprises, soutient que nous devrions permettre au couple un peu de bonheur après avoir annoncé qu’ils attendaient leur deuxième enfant.

En un coup d’œil: plus de titres sur les coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Avertissement sur les réseaux sociaux | Les enfants se pencheront sur les dangers des médias sociaux de la même manière que nous considérons la conduite sans ceinture de sécurité, a déclaré le commissaire britannique à l’enfance. Anne Longfield a déclaré dans une interview avec Le télégraphe elle pensait que les enfants seraient en colère lorsqu’ils se rendraient compte qu’ils étaient exposés à un environnement en ligne «sauvage et dangereux».

Partout dans le monde: les manifestants risquent 20 ans de prison

L’armée a averti les manifestants anti-coup d’État du Myanmar qu’ils pourraient encourir jusqu’à 20 ans de prison. Aung San Suu Kyi, le chef civil du pays, accusé d’avoir importé et utilisé illégalement des talkies-walkies, doit comparaître demain devant le tribunal. Alors que les manifestants retournaient dans la rue, l’armée a annoncé qu’elle pourrait imposer une peine d’emprisonnement sévère à toute personne réputée «saboter» la stabilité. Voir plus d’images du monde d’aujourd’hui.