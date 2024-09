Dimensity 9400 établit un nouveau record ; Devient le premier SoC à dépasser les 3 millions dans AnTuTu, ce qui le rend 47 % plus élevé que le Snapdragon 8 Gen 3 le plus performant

MediaTek devrait dévoiler le Dimensity 9400 en octobre, le prochain SoC phare partageant divers attributs du Dimensity 9300, tels que le fait de comporter uniquement des cœurs de performance et aucun cœur d’efficacité. Le nouveau silicium serait également le premier de la société à être produit en masse selon le processus 3 nm de deuxième génération de TSMC, améliorant ainsi son efficacité au point que l’utilisation de cœurs uniquement performants n’apparaîtra pas comme un inconvénient. Un domaine dans lequel le SoC a énormément contribué est celui d’AnTuTu, avec une nouvelle fuite d’analyse comparative montrant qu’il est devenu le premier silicium à franchir la barre des 3 millions.

Le nouveau score montre également une amélioration majeure du score GPU, ce qui contribue grandement à augmenter les chiffres globaux du Dimensity 9400.

Le premier score AnTuTu du Vivo X200 Pro a été publié, le produit phare comportant le Dimensity 9400 et obtenant 3 007 853 points. Lorsque nous avons comparé le dernier chiffre avec les classements AnTuTu, le Snapdragon 8 Gen 3 le plus rapide à ce stade a obtenu un score de 2 043 275. Dans l’ensemble, la différence signifie que le Dimensity 9400 est 47 % plus rapide que le dernier et le meilleur de Qualcomm, même s’il sera intéressant d’établir une comparaison une fois le Snapdragon 8 Gen 4 lancé le mois prochain.

La plus grande amélioration donnée au score Dimensity 9400 a été dans la catégorie GPU, où le chipset a obtenu 1 322 761 points, soit 44 % du total. Nous avons appris que le SoC comportera le dernier GPU Immortalis-G925 MP12 d’ARM, et il sera passionnant de voir comment il résistera au processeur graphique à 6 cœurs de l’A18 Pro et à l’Adreno 830 du Snapdragon 8 Gen 4. Le processeur également a obtenu une amélioration décente, et cela est probablement dû à une nouvelle architecture « BlackHawk », qui, selon la rumeur, affichait des « instructions par cycle » plus élevées que l’A17 Pro.

Malheureusement, tous les benchmarks ne traitent pas les différents chipsets de la même manière, ce qui expliquerait pourquoi le Snapdragon 8 Gen 4 exécuté dans le OnePlus 13 a atteint un score monocœur et multicœur plus élevé que celui des Dimensity 9400 et A18 Pro. Naturellement, de nombreuses fuites de référence arriveront dans le futur, donc quiconque mettra la main sur le Vivo X200 Pro à l’avenir aura le droit de se vanter.

Source d’information : Weibo