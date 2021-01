Nous lisons les rumeurs et voyons les résultats de référence du prochain chipset de MediaTek depuis un certain temps maintenant et nous pouvons enfin lui donner un nom – Dimensity 1200. Du moins selon un pronostiqueur chinois renommé, qui prétend avoir lu le document technique de le SoC.

Il dit que le SoC Dimensity 1200 aura des vitesses d’horloge plus élevées que le chipset Snapdragon 865, ce qui se traduira par de meilleures performances globales. Le candidat de MediaTek aura également un FAI amélioré pour une meilleure qualité de caméra et des améliorations liées à la 5G.

Et étant donné la référence la plus récente, dans laquelle ledit SoC a surpassé le Snapdragon 865, nous avons tendance à croire le rapport. La meilleure partie est que nous n’aurons pas à deviner plus longtemps car MediaTek a prévu un événement pour le 20 janvier et nous sommes à peu près sûrs que c’est de cela qu’il s’agit.

