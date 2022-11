Dimensions Dance Academy se produira le 3 décembre au centre-ville de DeKalb – Shaw Local

DeKALB – Les membres de la Dimensions Dance Academy danseront dans les vitrines de diverses entreprises DeKalb pour son événement “Dance Down Gingerbread Lane”.

L’événement aura lieu de 17 h à 19 h le samedi 3 décembre au centre-ville de DeKalb, selon un communiqué de presse.

L’événement est gratuit et ouvert au public.

Les participants pourront se rendre au centre-ville pour regarder les décorations en pain d’épice et regarder les danseurs de l’académie prendre vie au passage. Les adultes et les enfants peuvent également participer à une chasse au trésor en pain d’épice. Les cartes de départ peuvent être récupérées à Dimensions Dance Academy.

Plusieurs entreprises auront également leurs propres activités auxquelles les participants pourront participer. Une liste complète des événements et leurs coûts sont disponibles sur les réseaux sociaux sous « Dimensions Dance Academy » et « Dance Down Gingerbread Lane ».

Les activités des entreprises présentées comprennent :

Barb City Bagels – Bagels et lattes au pain d’épice.

Robin’s Nest Bookshoppe – Des pages à colorier et une chance de tirer au sort.

Willrett Flower Company – Bar à fleurs de saison et atelier d’ornement de porte ou de terrarium à feuilles persistantes. Inscriptions aux ateliers disponibles sur Facebook.

Cracker Jax – Le personnel s’habille pour les fêtes et offre une réduction de 20 %.

Tapa La Luna – Cocktails de pain d’épice.

Décor de porte Blu – Hébergement Sweet Butts Cotton Candy.

Create Health Mobility Clinic – Peinture faciale à la carte par Amy’s Art of Faces.

El Jimador – Vente de churros et snacks.

Kid Stuff – Remplissez leur vente de bas.

Byers Brewing Company – Emballage cadeau gratuit des articles achetés par Century 21 Affiliated.

Dimensions Dance Academy – Séance photo avec les ventes de bracelets Sugar Plum Fairy et PuraVida.

Hometown Sports Bar and Grill – Martinis au pain d’épice.

Trouvé. Home and Vintage Marketplace – Chocolat chaud et café gratuits.

Le produit de l’événement servira à aider Dimensions Dance Academy à offrir une formation pré-professionnelle en danse et des opportunités de performance aux danseurs.

Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à missrhoades516@gmail.com.