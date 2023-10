14h30





Dimensionics Density présente sa solution automatisée de détermination de la densité au Formnext 2023 dans le Hall 11 Stand C61.









La technologie a été recommandée par Fraunhofer IAPT dans une étude indépendante pour les applications où une déclaration de densité doit être faite rapidement ou fréquemment, ce qui en fait une solution idéale pour les scénarios de production en volume. En outre, la solution de l’entreprise a été saluée pour simplifier les approbations des machines et réduire ainsi les coûts de l’assurance qualité de la fabrication additive.





Philipp Pruesse, responsable des ventes chez Dimensionics Density, déclare : « À l’approche de Formnext 2023, nous avons l’impression de présenter au salon une technologie qui est absolument au point idéal lorsqu’il s’agit de la demande des utilisateurs de FA pour la production. . De temps en temps, divers aspects de la chaîne de processus de fabrication additive sont examinés de près, et pour le moment, l’accent est mis sur les technologies qui valident la qualité des pièces fabriquées via la fabrication additive. Une technologie de production désormais acceptée, dont la qualité est « assez proche » n’est plus suffisante. Aujourd’hui, dans les environnements de production à haut volume de production, les utilisateurs doivent être en mesure de valider la qualité des pièces de fabrication additive de manière rapide, précise et rentable. C’est ici que nous avons concentré notre attention et nous invitons les participants à venir voir de près notre technologie de détermination automatique de la densité lors du salon.





La technologie de l’entreprise se situe à l’interface entre le besoin de technologies de validation de pièces FA extrêmement précises et le besoin d’automatisation de la chaîne de processus FA.





Pruesse poursuit : « Dans le domaine dynamique et en pleine croissance de la fabrication additive, l’automatisation est la clé de l’évolutivité, de la cohérence et de la viabilité économique. Contrairement aux méthodes de fabrication traditionnelles, comme nous le savons tous, la fabrication additive permet des conceptions complexes et des créations sur mesure, mais cela peut également introduire des complexités qui nécessitent des actions précises et reproductibles. L’automatisation comble de manière transparente le fossé entre la liberté de conception complexe et la production en volume, garantissant que chaque pièce respecte des normes de qualité strictes tout en réduisant les erreurs humaines. Alors que nous envisageons un avenir dans lequel la fabrication additive jouera un rôle central dans la production mondiale, l’intégration de l’automatisation devient impérative. Non seulement cela augmentera les taux de production et réduira les coûts, mais cela sera également un catalyseur pour libérer tout le potentiel de la fabrication additive, favorisant ainsi une ère de fabrication plus adaptative, efficace et innovante que jamais. Nous sommes fiers d’être à l’avant-garde de cette révolution manufacturière.





Le processus de détermination de la densité de Dimensionics Density utilise le principe d’Archimède mais en combinaison avec une technologie d’automatisation moderne, « optimisant ainsi la précision de cette méthode ». Les échantillons à mesurer sont placés dans un support de composants spécial, doté d’ouvertures sur la face inférieure. Ces supports de composants sont transportés à travers le système par un robot à axe et descendus de manière centrale et précise sur la balance.





Sur la balance elle-même se trouve un support amovible doté de broches qui soulève le composant au-dessus des ouvertures du support de composants et soulève ainsi le composant hors du support. La manipulation automatisée élimine toute influence humaine sur la mesure, car les pièces sont toujours placées de la même manière sur la balance.





Les balances sont conçues pour être isolées des vibrations. De plus, toutes les conditions ambiantes telles que la température, la pression atmosphérique et la température de l’eau sont enregistrées via des capteurs climatiques et leur influence sur le résultat de la mesure est prise en compte directement dans l’algorithme d’évaluation lors de la détermination de la densité.





Dimensionics Density présentera une machine en état de marche au Formnext et invitera les participants à venir avec des détails sur des pièces et des applications réelles que la société examinera et commentera après le salon pour indiquer l’utilité de sa technologie pour les scénarios de production FA.