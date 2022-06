Dimensional est l’application de médias sociaux non toxique qui vous indique vos traits toxiques

J’ai un aveu, qui est que, bien que je n’aime pas profondément la façon dont Internet nous encourage à nous pathologiser les uns les autres et nous-mêmes – l’utilisation excessive (et souvent abusive) de termes tels que « travail émotionnel », « dissociation » ou « sapiosexuel » pour désigner tous les jours phénomènes, par exemple – j’adore les quiz de personnalité, qui font effectivement la même chose. Dans le jargon des quiz de personnalité, vos comportements quotidiens et vos schémas de pensée prennent des significations spéciales spectaculaires ; vous n’êtes pas seulement “aventurier” ou “athlétique”, vous êtes un Gryffondor. Vous n’êtes pas obsédé par l’amour, vous êtes attaché anxieux. Vous êtes plus qu’enjoué et impulsif, vous êtes un Ennéagramme Type 7une désignation que je partage avec Joe Biden, Paris Hilton et Mozart.

Il y a quelques semaines, je me suis fait une nouvelle amie (je suis une extravertie !) qui m’a parlé d’une application qui l’obsédait et qui s’appelait Dimensional. Fondamentalement, vous répondez à une série de quiz de personnalité, puis l’application vous compare à vos proches qui sont également sur l’application : dans quelle mesure vous vous comportez de manière similaire au travail, dans quelle mesure vous êtes compatible en amour, si vous partagez les mêmes valeurs. Je l’ai téléchargé immédiatement, puis j’ai demandé à autant d’amis que possible de faire de même.

Comme Co-Star, l’application d’astrologie très populaire qui envoie à ses utilisateurs des missives quotidiennes ironiques comme “Lancer une secte” ou des négations personnelles comme “Peut-être que vous avez juste besoin d’un rouleau dans le foin”, Dimensional contient pas mal d’appâts Instagram. Une fois que vous avez terminé toutes les évaluations – il y en a actuellement 10, liées à des choses comme le “style de conflit” et les “valeurs” ; les compléter prend environ une heure – Dimensional vous servira des «histoires» ou des diapositives prêtes pour Instagram répertoriant vos «pires habitudes amoureuses» ou «les traits les plus toxiques». (“Le prendre personnellement quand d’autres personnes veulent du temps seul” et “écraser tout le monde” m’a déchiré en lambeaux.)

Son UX agréable est loin d’être la partie la plus amusante de Dimensional. Une fois que vous avez forcé un ami à vous rejoindre, vous pouvez lire l’opinion d’une IA sur votre relation. Sur ma meilleure amie et moi : « Non seulement Rebecca aime quand on lui dit ce que quelqu’un ressent pour elle, mais elle a généralement besoin d’entendre ces affirmations pour se sentir appréciée. Mary Kate n’exprime pas instinctivement sa gratitude ou son affirmation. Sur un autre ami et moi : « Vous êtes le Bonnie and Clyde des relations. Vous cherchez l’indépendance du monde, pas l’un de l’autre.

Ces petits aperçus n’intéressent personne d’autre que nous, évidemment. Aucun test de personnalité ne l’est, c’est exactement pourquoi ce sont de si bons répits par rapport aux médias sociaux traditionnels : il n’y a pas de photos, pas de goût, pas de performance pour une masse imaginaire d’étrangers invisibles. Plutôt que d’agir comme des marques, des entreprises de médias et des mégaphones, nous réfléchissons à notre propre humanité – puis, oui, téléchargeons ces données dans le cloud.

Nous avons enduré plus d’une décennie de discours et de recherches universitaires pour savoir si quelqu’un est vraiment “eux-mêmes” sur Internet, et nous sommes maintenant au stade où une multitude de plateformes de médias sociaux se sont commercialisées comme des applications “anti-Instagram”. : pas d’autopromotion, pas de publicité, aucune chance de devenir célèbre. De tous – Dispo, Poparazzi, BeReal – seul ce dernier a semblé transcender le statut de mode, bien qu’il soit encore au début de sa popularité.

Dimensional ne présente pas beaucoup de similitudes avec ces applications. D’une part, toute la prémisse de Dimensional repose sur ce qui est essentiellement une expérience unique : vous répondez aux quiz, vous attendez que vos amis les répondent, puis vous comparez. Le temps que vous y passez est limité, ce qui l’empêche d’attirer le type de capital-risque qui a aidé les premières startups de médias sociaux à se lancer, mais exige une croissance – plus d’utilisateurs, plus d’engagement, plus de dollars publicitaires – à tout prix. Paradoxalement, c’est exactement ce qui le rend si agréable à utiliser : vous pouvez être brûlé par le roulement sans fin de vos flux TikTok ou Twitter, mais utiliser Dimensional, c’est plutôt lire un article mettant en vedette vous-même.

Les tests de personnalité ont toujours été un peu ringards et un peu moqués, et probablement pour une bonne raison. Comme l’a noté ma collègue Constance Grady, la plus célèbre, Myers-Briggs, tourne autour de dualités qui n’existent pas réellement et utilise des théories jungiennes dépassées pour justifier ses affirmations scientifiques. Ils satisfont l’instinct de tribalisme des êtres humains : être répartis dans un groupe nous fait nous sentir plus à l’aise. De plus, nous commencerons à nous identifier à ce groupe, quel qu’il soit, un phénomène connu sous le nom d’effet Barnum. Nous avons typifié les gens dès 400 av. J.-C., lorsque Hippocrate croyait que chaque personne appartenait à l’une des quatre humeurs. Les racines les plus modernes du quiz de personnalité se trouvent dans les magazines féminins, qui ont commencé à inclure beaucoup plus de jeux et de casse-tête après la Première Guerre mondiale. croissance.

Les tests de personnalité prennent une signification plus compliquée à l’ère du Big Data. Si vous êtes une personne qui a un «névrosisme» élevé dans votre tableau de personnalité des Big Five, vous voyez probablement une application comme Dimensional comme une journée sur le terrain pour l’abus de la confidentialité des données. C’est une préoccupation légitime : à l’approche de l’élection présidentielle de 2016, la société de données Cambridge Analytica a utilisé des questionnaires de personnalité largement partagés pour compiler des données sur 87 millions d’utilisateurs de Facebook à leur insu. Avec un accès à des détails plus intimes que la démographie ou les passe-temps – ce qui rend quelqu’un anxieux, ce qu’il craint, comment il noue des relations – il n’est pas difficile d’imaginer le pire des cas.

Même ainsi, les inquiétudes concernant les informations qu’une application relativement petite contient sur vous donnent l’impression de manquer la forêt pour les arbres : à quoi sert mon “langage d’amour” par rapport à un journal constant de l’endroit où je vais et avec qui je m’associe, que mon smartphone a déjà a? Je ne peux pas être en colère que Dimensional sache que mon partenaire idéal est “quelqu’un qui me dit que je suis sexy” ou que mon esprit élémentaire est “Air” (???). Je suppose que je peux en quelque sorte être en colère que Dimensional m’ait dit que je suis plus bas sur la fonction “Penser” que 85% des utilisateurs, ce qui semble impoli.

La plupart du temps, cependant, cela me rappelle ce que ces petits questionnaires de personnalité dans les magazines féminins signifiaient pour les femmes au foyer du milieu du siècle, ou pour moi, ennuyé et seul dans ma chambre quand j’étais enfant. “Ils avaient besoin de choses pour occuper leur temps”, explique Maria Konnikova du New Yorker à propos de la première vague de quiz sur la personnalité des magazines. « Ils avaient besoin d’autres moyens pour signaler : ‘Je suis en vie ! C’est moi, c’est qui je suis’ et les quiz étaient un moyen de le faire, alors que les hommes avaient leur carrière.

C’est ce à quoi ressemblent les tests de personnalité pour moi – moins d’exercices de narcissisme et plus d’occasions de réfléchir, de penser au genre de choses auxquelles nous sommes empêchés de penser par les exigences de la vie moderne. “Écoutez, c’est nous”, j’envoie un SMS à mes amis, un par un, en leur envoyant les comparaisons de Dimensional. Regardez comme nous sommes vivants !

