DiMe publie des ressources destinées à la diversité dans les essais cliniques numériques

La Société de médecine numérique (DiMe) et une suite d’acteurs de la santé numérique et de l’industrie pharmaceutique se sont associés pour lancer une boîte à outils visant à améliorer la diversité, l’équité et l’inclusion dans les essais cliniques.

Le ressources inclure un guide pour chaque étape d’un essai clinique numérique, des définitions partagées de termes tels que « diversité » et « équité », une liste des différents outils numériques qui pourraient être utilisés et les avantages et risques potentiels, et des recommandations sur la façon de les utiliser efficacement outils pour recruter et retenir davantage de participants à l’essai.

“Nous continuer activement à mettre en danger chaque jour les personnes de couleur, les femmes, les communautés pauvres et d’autres populations sous-représentées avec notre incapacité à changer la façon dont nous menons les essais cliniques », a déclaré Jennifer Goldsack, PDG de DiMe, dans un communiqué. année depuis la FDA a publié un projet de directives pour DEI dans les essais cliniques, et bien que les organisations aient embauché des responsables DEI, beaucoup manquent d’équipe, de budget suffisant et d’orientation claire pour faire une réelle différence. Les outils numériques dont nous disposons aujourd’hui peuvent nous permettre de cesser d’admirer le problème des essais cliniques non représentatifs et de réellement résoudre le problème.”

L’organisation à but non lucratif a travaillé avec la FDA, les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques Janssen, Amgen et GSK, les sociétés d’essais cliniques décentralisées Medable et THREAD Research, et d’autres collaborateurs, dont TOUCH Black Breast Cancer Alliance et la National Minority Health Association, pour créer la boîte à outils.

LA GRANDE TENDANCE

Le manque de diversité dans la recherche clinique peut avoir de graves effets sur les groupes exclus, potentiellement exacerber les disparités en matière de santé et limiter l’impact de l’innovation scientifique.

Selon une étude publiée dans The Lancet Regional Health – Amériques qui ont analysé les essais cliniques américains entre 2000 et 2020, seuls 43% ont rapporté des données d’inscription sur la race ou l’origine ethnique. Dans les essais qui rapportaient ces informations, les participants blancs étaient surinscrits par rapport à leur représentation dans la population américaine.

Il existe un certain nombre d’entreprises vantant des technologies et des services pour la gestion d’essais cliniques décentralisés ou hybrides. Beaucoup d’entre eux présentent la recherche numérique comme un moyen de s’assurer que davantage de personnes peuvent accéder aux essais cliniques, leur permettant de participer plus près de chez eux selon leur emploi du temps.

À la fin du mois dernier, nouvelle entreprise Paradigm lancé avec un tour de série A de 203 millions de dollars. Kroger Health, la division santé de la chaîne d’épiceries, a récemment annoncé son propre réseau de sites d’essais cliniques, le dernier acteur de la vente au détail comme SVC et Walgreens entrer dans l’espace des essais cliniques.

Dans une déclaration à l’époque, la présidente de Kroger Health, Colleen Lindholz, a déclaré que le rôle de l’entreprise en tant qu’épicier “nous offre l’occasion unique d’accroître l’accessibilité aux opportunités d’essais cliniques”.