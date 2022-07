DiMe lance des boîtes à outils pour aider à mettre à l’échelle les appareils portables et la surveillance à distance des patients

La La Digital Medicine Society (DiMe) a dévoilé lundi quatre boîtes à outils pour aider les organisations de soins de santé et des sciences de la vie à utiliser les données de capteurs tels que les appareils portables et les systèmes de surveillance à distance des patients à grande échelle.

Les quatre boîtes à outils sont basées sur des ressources dérivées de la société Projet d’intégration de données de capteursqui comprend des organisations comme Amazon Web Services, Oracle, le Moffitt Cancer Center, Takeda et le Département américain des anciens combattants.

La PDG de DiMe, Jennifer Goldsack, a déclaré MobiHealthActualités le premier kit propose une architecture de données logique destinée à servir de modèle aux organisations de soins de santé lors de la création de leurs outils numériques. Il comprend des architectures de référence qui montrent comment il peut être mis en œuvre avec succès, les meilleures pratiques en matière de confidentialité et de sécurité, et un outil de conception qui permet aux utilisateurs de cartographier le flux de données.

Les autres boîtes à outils offrent une base de données de normes dans différentes régions et pour différentes utilisations, des ressources pour aider les organisations à déterminer leur capacité et leur personnel, et une boîte à outils de mise en œuvre avec un guide de démarrage rapide et un calculateur de priorités.

Goldsack a déclaré que l’utilisation de capteurs pour les soins aux patients n’est pas nécessairement un défi technologique, mais c’est un défi de mise en œuvre. Le domaine est encore relativement nouveau et il existe une variété de solutions ponctuelles qui ne s’adapteront pas facilement.

“Peu importe que chacun des patients que vous êtes ici pour servir utilise ces technologies et qu’ils leur fassent confiance. Et en effet, vous leur faites confiance”, a-t-elle déclaré. “Mais si vous ne pouvez pas accéder à ces données pour prendre une décision en temps opportun, cela n’a pas de valeur. Ce sont donc les trois vecteurs dont nous parlons beaucoup : l’accessibilité, la fiabilité et la fiabilité.”

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Si les organisations veulent utiliser efficacement les données des capteurs, un flux de travail clinique logique est nécessaire, a déclaré Goldsack. Le secteur de la santé fait déjà face à une pénurie de médecins et infirmièreset beaucoup les fournisseurs sont épuisés après plus de deux ans de lutte contre la pandémie de COVID-19.

“Ils ont un programme chargé de visites. Ensuite, ils arrivent à la fin de la journée, et ils doivent faire tous leurs dossiers. Maintenant, ils gèrent également un portail patient, et ils doivent répondre à tous les communication asynchrone », a-t-elle déclaré.

« Allons-nous vraiment leur demander de parcourir tableau de bord après tableau de bord après tableau de bord pour chacun de leurs patients qui utilise la technologie des capteurs ? Cela ne fonctionne pas. Alors que les cliniciens sont si précieux en ce moment dans notre industrie, c’est un prémisse fondamentalement inacceptable. »

LA GRANDE TENDANCE

Un certain nombre de startups se concentrent sur la télésurveillance des patients, dont Biofourmis, Athelas, Alio et VitalConnect.

Ce n’est pas non plus la première boîte à outils de DiMe. Il a précédemment publié des ressources sur terminaux numériques pour la recherche et transitions depuis les premiers soins virtuels. Goldsack a déclaré que le travail d’intégration des données des capteurs s’appuyait sur les efforts antérieurs de DiMe.

“Si nous voulons vraiment réaliser la promesse de toutes ces technologies et les avantages qu’elles peuvent apporter aux patients et aux cliniciens, nous devons construire à grande échelle”, a-t-elle déclaré.

« Sinon, on va faire ce demi-pas. Il va y avoir toutes ces étapes intermédiaires pour vraiment tirer de la valeur des données. Ça ne va pas être efficace pour tout le monde ; ça ne va pas être efficace, et ça va pour limiter notre capacité à capter la valeur de ces nouveaux flux de données.”