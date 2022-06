dimanche sur Sky Sports Racing: bet365 Summer Cup la fonctionnalité sur une excellente carte de sauts à Uttoxeter | Nouvelles de la course

L’un des temps forts du saut d’été a lieu à Uttoxeter dimanche après-midi alors qu’ils accueillent la Summer Cup bet365 à 85 000 £, en direct sur Sky Sports Racing.

La poursuite du handicap restant (3:00) a de nouveau attiré un excellent peloton, avec 18 candidats, dont des artistes vétérans Kildisart et Jerrysbackqui entre dans cette course après avoir bien gagné à Cartmel lors de son dernier départ pour l’entraîneur Ben Haslam.

Le combo Sean et Peter Bowen envoie Francky Du Berlais à la course, un cheval qui a tendance à prospérer dans ces conditions, ayant décroché le Summer Plate à Market Rasen la saison dernière.

Il a également remporté le Staffordshire Plate sur cette piste lors du dernier départ de la poursuite en avril, mais a été soulevé de 8 livres pour cette victoire.

exélérateur Exprimer dirige les poids de l’équipe de Neil Mulholland, avec Sam Twiston-Davies en selle, tandis que l’équipe en forme de Joe Tizzard envoie Taille Cusimanoayant remporté cette course l’an dernier.

Légende de Lermoos en pleine forme

La bet365 Handicap Chase (3:35) n’est pas aussi compétitif que la fonctionnalité mais semble une chaleur délicate, avec le non exposé Légende de Lermoos à la tête du marché, encore une fois pour l’équipe Bowen.

Le joueur de sept ans a prospéré lors de ses départs récents, ayant remporté cinq de ses six dernières courses, bien qu’à un niveau beaucoup plus bas que cette course et il porte le poids le plus bas.

Poids supérieur Éritage a beaucoup d’arrière-classe, ayant gagné pour le chantier Paul Nicholls, mais a depuis été transféré à Syd Hosie, faisant ses débuts stables la dernière fois.

Nous et euxplacé au niveau Grade One en 2019 pour l’équipe Joseph O’Brien, aurait une excellente chance de trouver ce niveau de forme ici pour le chantier Alan Jones.

Action de plat compétitive à Windsor

L’action plate de l’après-midi vient de Windsor, avec la recherche de tours du chapeau Fierté De Népal en tête d’un bon groupe de 13 dans le Suivez-nous Sur Twitter/Instagram Vickers.Bet Handicap (3:50).

L’apprenti cavalier Cameron Noble prend le relais pour l’équipe Jeremy Scott et est le seul vainqueur de la dernière fois dans le peloton.

Image:

Hippodrome de Windsor





Le cheval le plus intéressant sur la carte de Windsor court dans le handicap de classe 3 à 2:45comme Chef au visage blanc court pour la cinquième fois sous William Buick pour Richard Hughes.

Il n’a pas terminé en dehors des trois premiers dans les quatre départs à ce jour, terminant deuxième à Goodwood la dernière fois.

