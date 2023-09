Dimanche soir, l’incendie d’un appartement de la rue Richter provoque une évacuation

Les résidents d’un immeuble d’habitation situé dans l’îlot 1700 de la rue Richter ont vu leur dimanche soir interrompu lorsqu’un logement a pris feu, ce qui a nécessité une évacuation.

Le service d’incendie de Kelowna a reçu un appel concernant l’activation d’une alarme et la présence de fumée dans le bâtiment vers 20 h 45 le 17 septembre.

Les pompiers ont découvert une épaisse fumée provenant d’une seule unité au troisième étage avec de l’eau dans le couloir. En ouvrant l’unité, les pompiers ont constaté qu’il y avait eu un incendie évident qui avait déclenché deux gicleurs dans l’unité. L’incendie ne s’est pas propagé au reste du bâtiment. Cependant, plusieurs logements ont été endommagés par l’eau.

Ni les pompiers ni les habitants n’ont été blessés. Une fouille a été effectuée pour s’assurer que tous les occupants étaient sortis du bâtiment en toute sécurité.

La cause de l’incendie fait l’objet d’une enquête mais n’est pas suspecte.

Le service d’incendie de Kelowna est intervenu avec quatre moteurs, une unité de sauvetage, un camion-échelle, une unité de commandement et un chef adjoint, pour un total de 20 pompiers.

Le service d’incendie de Kelowna aimerait rappeler au public de vérifier ses avertisseurs de fumée.

Pour plus d’informations, visitez kelowna.ca/fire.

