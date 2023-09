Dimanche prochain : la hausse de la taxe de vente dans le métro entre en vigueur et coûtera aux consommateurs et aux petites entreprises du Minnesota près de 3 milliards de dollars sur 4 ans

Les voyages à la quincaillerie, le match dans votre restaurant local préféré et bien plus encore sont devenus plus chers.

Le dimanche 1er octobreStles ventes de la région métropolitaine Impôt va augmenter de 1%une mesure incluse dans l’accord budgétaire final de mai entre les législateurs de l’État et le gouverneur Walz.

La hausse de 1 % de la taxe de vente métropolitaine est l’une des nombreuses augmentations d’impôts approuvées par l’Assemblée législative du Minnesota en 2023 et le gouverneur Walz. La hausse de la taxe de vente coûtera à elle seule aux petites entreprises, aux consommateurs et aux contribuables 3 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années.

« Les décisions ont des conséquences. L’augmentation des impôts des législateurs prend davantage dans le portefeuille des Minnesotans, réduisant le montant qu’ils peuvent dépenser pour aller manger au restaurant, acheter des outils dans leur quincaillerie locale ou tout autre nombre d’achats réguliers, » a déclaré John Reynolds, directeur de l’État du Minnesota à la NFIB. « Même si le taux d’inflation a ralenti, les prix n’ont pas ralenti. La vie au Minnesota est beaucoup plus chère qu’avant la pandémie et cette hausse d’impôts ne fait que rendre la tâche plus difficile à suivre.

Selon le Carte des taux de taxe de vente du ministère du Revenu du Minnesota, la taxe générale de vente combinée de l’État et des collectivités locales dans tous les comtés métropolitains dépassera 8 %, et plusieurs villes éclipseront 9 %. En attendant le résultat du référendum de novembre, la taxe de vente à Saint-Paul pourrait se rapprocher de 10 %, ce qui la placerait parmi les taux de taxe de vente les plus élevés dans les grandes villes aux Etats-Unis.

La taxe de vente de 1 % dans la région métropolitaine est particulièrement concernant les propriétaires de petites entreprises en bordure du métro ou à la frontière avec le Wisconsin, qui connaissent leurs clients peuvent facilement économiser de l’argent en se rendant chez un concurrent à une courte distance. Académique des chercheurs avoir ont constaté à plusieurs reprises que les consommateurs réagissaient aux hausses de taxe de vente en effectuant davantage de voyages dans des zones à faible fiscalité. Le taux de taxe de vente dans HudsonWI est de 5,5%.

Petites entreprises, inflation et impôts

La hausse des taxes de vente a frappé les petites entreprises des deux côtés. Étude sur l’incidence fiscale du Minnesota montre que 50 % des recettes générales de la taxe de vente sont payées par les entreprises et des taxes de vente plus élevées réduisent le pouvoir d’achat des clients.

La hausse de la taxe de vente dans la région métropolitaine faisait partie d’une série d’augmentations de taxes et de frais cette année qui coûteront aux Minnesotans près de 10 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années, y compris une taxe sur l’essence plus élevée, une taxe de vente sur les véhicules, des frais d’immatriculation des véhicules, des frais de livraison au détail et nouvelle taxe sur les salaires.

« L’appétit insatiable et insoutenable de dépenses gouvernementales à Saint-Paul reviendra hanter notre État », » ajouta Reynolds. « Avec un excédent budgétaire de 18 milliards de dollars – de loin le plus important de l’histoire de l’État – nous aurions pu faire preuve de responsabilité budgétaire, réduire les impôts et améliorer les services. Au lieu de cela, nous avons eu droit à une série de nouvelles taxes, à des taxes plus élevées et à une augmentation de 40 % des dépenses de l’État.

La majeure partie des recettes de la taxe de vente de 1 % dans la région métropolitaine sera affectée à des projets de transport en commun, tels que des trains et des bus, et à divers programmes de logement.