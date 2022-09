Dimanche, le ministre de l’Intérieur Amit Shah lancera l’hymne et la mascotte

Les 36e Jeux nationaux, Gujarat 2022 seront officiellement lancés à l’EKA Arena TransStadia ici dimanche (4 septembre) en présence d’éminents dignitaires du monde de la politique et du sport.

Le ministre de l’Intérieur de l’Union Amit Shah honorera le méga événement avec le ministre en chef du Gujarat Bhupendra Patel et le ministre de la Jeunesse et des Sports de l’Union Anurag Thakur.

Plus de 9 000 invités de tout l’État sont attendus à la cérémonie.

Les Jeux nationaux auront lieu du 29 septembre au 12 octobre.

L’événement de lever de rideau du 4 septembre verra le dévoilement de l’hymne et de la mascotte des Jeux, ainsi qu’un site Web et une application mobile personnalisés, marquant le début de la plus grande extravagance sportive du pays.

“Nous sommes ravis et fiers d’accueillir les Jeux nationaux”, a déclaré le ministre en chef du Gujarat, Bhupendra Patel. “Nous attendons avec impatience les meilleurs athlètes et officiels indiens et ne ménageons aucun effort pour faire de ces Jeux les meilleurs de tous les temps”, a-t-il ajouté.

Les 36e Jeux nationaux, dont le thème est « Célébrer l’unité par le sport », se tiennent après une interruption de sept ans.

Jusqu’à six villes de l’État – Ahmedabad, Gandhinagar, Surat, Vadodara, Rajkot et Bhavnagar – accueilleront les hôtes. New Delhi accueillera également l’événement de cyclisme sur piste.

On estime que 7 000 athlètes de 28 États et huit territoires de l’Union devraient participer dans 36 disciplines qui incluent la plupart des sports olympiques traditionnels. Des sports autochtones comme le mallakhamb et le yogasana figureront également pour la première fois dans les Jeux nationaux.

Les Jeux ont eu lieu pour la dernière fois au Kerala en 2015.

