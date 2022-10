Dimanche, l’amère course présidentielle du Brésil touche à sa fin

Commentez cette histoire Commentaire

RIO DE JANEIRO – Dimanche, les Brésiliens choisissent entre un avenir de valeurs conservatrices sous un leader d’extrême droite ou l’espoir de revenir à un passé prospère présidé par un gauchiste. Dans ce pays fortement polarisé, beaucoup votent simplement contre le candidat qu’ils méprisent. D’une part, Luiz Inácio Lula da Silva souligne ses antécédents en matière d’amélioration des moyens de subsistance des Brésiliens lorsqu’il était président de 2003 à 2010, et s’engage à prendre à nouveau soin d’eux. Le président Jair Bolsonaro s’oppose à da Silva, qui fait appel aux conservateurs religieux et affirme que le retour au pouvoir de da Silva inaugurerait le communisme, la légalisation des drogues et l’avortement.

Pendant des mois, il est apparu que da Silva se dirigeait vers une victoire facile. Les sondages d’opinion peuvent être des prédicteurs très peu fiables des résultats des élections, en particulier dans un pays immense et tentaculaire comme le Brésil. Mais les analystes et les politiciens s’accordent à dire que la course s’est resserrée.

Bolsonaro s’est insurgé contre les juges de la Cour suprême et a mis en doute avec insistance la fiabilité du système de vote électronique du pays, ce qui, selon les analystes, est un signe clair qu’il pourrait rejeter les résultats des élections – comme l’ancien président américain Donald Trump, qu’il admire.

Le président brésilien, qui dit détester le socialisme, n’a eu aucun problème à dépenser d’énormes sommes pour les pauvres à l’approche du deuxième tour du Brésil le 30 octobre.

Bolsonaro a élargi le plus grand programme de protection sociale du Brésil, a accordé des bons de gaz de cuisine aux Brésiliens à faible revenu, a donné 2,7 milliards de reais (500 millions de dollars) aux chauffeurs de taxi et de camion et a annoncé un programme visant à annuler jusqu’à 90 % des dettes des banques d’État pour quelque 4 millions de personnes. , entre autres mesures.

Depuis juillet, 3 millions de familles supplémentaires ont été ajoutées au programme phare de protection sociale et ses dépenses ont été augmentées. Il a coûté 67,4 milliards de reais (12,7 milliards de dollars) au cours des 10 premiers mois de l’année, selon les données du ministère de la Citoyenneté.

“Jamais cette somme d’argent n’a été jetée aux gens en même temps, et la machinerie n’a été utilisée de manière aussi audacieuse que le fait Bolsonaro”, a déclaré Thomas Traumann, analyste politique indépendant.

Le Parti des travailleurs de Da Silva, qui s’appuie traditionnellement sur les pauvres, a sous-estimé la manière dont Bolsonaro utiliserait les leviers du pouvoir, a déclaré Traumann.

Les analystes disent que da Silva a parfois agi comme si la victoire était assurée, une simple question de manquer de temps. Le vote du premier tour du 2 octobre a été un signal d’alarme, Bolsonaro ayant largement dépassé les sondages que lui et ses alliés ont longtemps rejeté comme sous-évaluant son soutien. Certains avaient montré à da Silva une avance à deux chiffres; Bolsonaro a terminé à environ cinq points.

Pourtant, l’ancien président s’est concentré sur la nostalgie de son mandat, lorsque le Brésil est devenu le B du groupe BRICS des pays émergents et que des dizaines de millions de personnes montaient dans la classe moyenne, mangeaient bien et voyageaient. L’homme universellement connu sous le nom de Lula a promis un retour à ces jours de gloire sans détailler les plans quant à la manière dont il les concrétisera.

« La campagne de Lula concerne le passé ; c’est sa plus grande force et sa plus grande faiblesse », a déclaré Brian Winter, vice-président chargé des politiques à l’Americas Society/Council of the Americas. « C’est le souvenir des années fastes des années 2000 qui donne envie de voter pour lui. Mais sa réticence ou son incapacité à articuler de nouvelles idées et à apporter de nouveaux visages l’a laissé quelque peu impuissant alors que Bolsonaro comble l’écart.

La plupart des sondages montrent désormais da Silva avec une avance étroite. Le 22 octobre, le président de son parti a publié une vidéo disant qu’il ne gagnerait que si tout le monde se rendait aux urnes. Traumann a noté que le ton marquait une rupture avec l’excès de confiance antérieur du parti.

Des années après la révélation de la corruption massive du Parti des travailleurs, certains électeurs se bouchent le nez et soutiennent Bolsonaro – même ceux qui ne sont pas d’accord avec sa croisade de guerriers de la culture, ou le blâment pour bon nombre des près de 700 000 décès dus au COVID-19 au Brésil, et le pire Amazon déforestation de la forêt tropicale en 15 ans. De même, d’autres qui avaient renoncé à son Parti des travailleurs ont déclaré leur vote pour da Silva.

“Il s’agit d’une élection de rejet, pas d’une élection pour choisir qui représente le mieux ses idéaux”, a déclaré Thiago de Aragão, directeur de la stratégie d’Arko Advice. “La majorité des supporters de Bolsonaro n’aiment pas nécessairement Bolsonaro, ni ne le soutiennent, mais ils détestent davantage Lula. Et vice versa. Ce sont deux des politiciens les plus rejetés de l’histoire du Brésil.

En avril, da Silva a choisi le centre droit Geraldo Alckmin, un ancien rival, comme colistier – dans le cadre d’un effort visant à créer un large front pro-démocratie pour contrer Bolsonaro.

Da Silva au cours des derniers mois a subi une hémorragie de soutien parmi les électeurs évangéliques, qui représentent maintenant environ un tiers de la population brésilienne, et sa campagne a été lente à adopter une stratégie pour arrêter l’hémorragie. Les évangéliques ont été la clé de l’élection de Bolsonaro en 2018, mais le soutien a été faible cette année.

Un blitz sur les réseaux sociaux soutenu par Bolsonaro pour les ramener au bercail a porté ses fruits. Certains d’entre eux ont été sans scrupules, affirmant que da Silva communie avec le diable, par exemple, dans le cadre du torrent de désinformation plus large de cette élection.

La campagne de Bolsonaro a surpassé da Silva en le forçant à débattre d’un programme de valeurs, selon Creomar de Souza, analyste politique et PDG de Dharma Politics, un cabinet de conseil.

Les deux campagnes ont été minces sur les plans et beaucoup plus engagées dans la dénigrement et la calomnie en personne et sur les réseaux sociaux. Beaucoup plus de contenu provient du camp de Bolsonaro. Dans la mesure où il y a eu des propositions, elles se sont concentrées sur qui fournira le bien-être continu, malgré une marge de manœuvre budgétaire très limitée à l’avenir.

Lors de leur premier et unique débat en tête-à-tête, le 16 octobre, les deux candidats se sont lancés des insultes et ont chacun traité l’autre de menteur plus d’une douzaine de fois.

Da Silva a marqué des points en confrontant Bolsonaro à des critiques sur sa gestion de la pandémie, obligeant le titulaire à tâtonner à plusieurs reprises pour tenter de trouver une réponse. Plus tard, les rôles ont été inversés lorsque Bolsonaro a attaqué da Silva sur l’histoire récente de son parti avec la corruption. Da Silva lui-même a été emprisonné pendant 580 jours, bien que la Cour suprême ait par la suite annulé ses condamnations au motif que le juge était partial et de connivence avec les procureurs.

De Aragão a déclaré que chaque candidat “perdait visiblement son avantage” face à ses énormes erreurs qui étaient “des points sombres dans l’histoire du Brésil”.

L’élan de Bolsonaro a apparemment calé dans la dernière ligne droite, selon de Souza de Dharma. De Souza a attribué cela au journal local Folha de S.Paulo rapportant que l’équipe économique de Bolsonaro envisageait de changer la façon dont les augmentations du salaire minimum sont calculées, et à un politicien allié ayant eu une fusillade avec la police, blessant deux d’entre eux.

Les candidats s’affronteront lors de leur dernier débat vendredi, moins de 36 heures avant l’ouverture des bureaux de vote. Il sera diffusé sur le géant de la télévision Globo, atteignant des dizaines de millions de Brésiliens.