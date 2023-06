Dimanche avec Trevor Nelson : « Je ne peux pas rester assis. J’ai du matériel de gym dans chaque chambre’

les dimanches matins ? La moitié du temps, je suis dans un hôtel contre mon gré, attendant de pouvoir rentrer chez moi. Je donne encore beaucoup de concerts, au moins un samedi soir sur deux. Je dois souvent passer la nuit à l’extérieur, mais je ne peux jamais dormir correctement dans des lits d’hôtel. Je suis le plus heureux à la maison : debout à 9h pour nourrir nos carpes koï. Ma femme, Pri, trie le chat et le chien beaucoup plus tôt.

Travaillez-vous? Tout au long de ma carrière, j’ai souvent eu des émissions dominicales. Ces jours-ci, je prépare des listes de lecture pour mes émissions de la semaine à venir. Les gens savent qu’il ne faut pas m’appeler.

Qu’écoutes-tu? Je viens de mettre à jour ma chaîne hi-fi avec une toute nouvelle configuration. Généralement j’ai arrêté d’écouter de la musique pour me détendre ; on a l’impression de travailler. Mais ce nouveau système m’a donné une excuse pour appuyer sur play. J’explore les nouveaux Jorja Smith et Summer Walker. Un peu de Miles Davis. Tout ce qui me zen, vraiment.

Je ne peux pas rester assis. Je pourrais faire des poids à l’étage ou pratiquer mon swing de golf dans le garage

Les dimanches pour grandir ? C’était le seul jour de la semaine où notre famille se sentait normale. Ma mère était enfantine, donc les autres jours, il y avait des enfants au hasard chez nous. Mon père, quant à lui, travaillait toujours comme vendeur d’assurances. Mais le dimanche, nous nous asseyions tous et mangions ensemble.

Il est temps de faire de l’exercice ? Je ne peux pas rester assis. Je garde des morceaux d’équipement de gym dans chaque pièce pour me rappeler de faire de l’exercice. Je pourrais faire des poids à l’étage ou pratiquer mon swing de golf contre un écran dans le garage, accroupi entre les séances. Si vous installiez une caméra dans ma maison, vous me diriez de ralentir, de me détendre, de tout regarder pendant une seconde.

Les dimanches soirs passés ? Nous avons organisé certaines des plus grandes fêtes de l’histoire de la musique noire – nous ne pouvions souvent pas réserver de clubs pour le vendredi ou le samedi, alors nous prenions ce que nous pouvions. J’étais résident à Twice as Nice et Soul II Soul, deux soirées mythiques. Puis j’ai lancé mon propre événement du dimanche soir, le Club Harlem. Les purs et durs sont sortis; ceux qui ont vraiment aimé la musique.

Et présent ? Pri prépare un dîner traditionnel le dimanche, même si j’ai du riz et des pois avec le mien. Elle est au lit à 22h, mais je suis un noctambule total. Une fois qu’elle dort, je me gave de sport : NFL, Match de la deuxième journée, golf… Je vais tout regarder. Je suis un cinglé de la télé et j’en suis fier.

Trevor Nelson présentera Windrush 75, une nuit de musique, au Royal Albert Hall le 9 juin, suivi d’une émission sur BBC Two et BBC Sounds le 18 juin