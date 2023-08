Dimanche avec Tan France : « J’ai la nausée si je mange quelque chose au petit-déjeuner »

Up tôt ? Nous avons récemment eu un deuxième fils, Isaac, âgé de seulement sept semaines. Notre aîné, Ismaël, a deux ans. Je me lève à 5h40, car notre nounou de nuit travaille jusqu’à 6h du matin. Je dois me lever du lit, me brosser les dents et soulager la nounou.

La prochaine étape ? Mon mari, Rob, fera descendre Ismaël vers 6h30. Nous allons l’asseoir pour regarder un film Disney pendant que nous préparons son lait. Ensuite, j’irai à la salle de sport.

Petit-déjeuner? Sur le chemin du retour, je reçois ce que nous appelons un « sale chai » : du thé avec une dose d’espresso. J’ai la nausée si je mange quelque chose au petit-déjeuner. Ensuite, Rob ira courir, je nourrirai le bébé et j’essaierai d’empêcher mon aîné de tout détruire.

Et puis? Je suis le cuisinier de la maison, donc je vais commencer le déjeuner. Généralement le week-end, le déjeuner est moins laborieux, donc quelque chose comme du poisson avec du brocoli et des asperges.

Le dimanche après-midi ? Soit nous irons tous nous promener, soit nous changerons pour que l’un de nous reste à la maison pour surveiller le nouveau-né pendant que l’autre emmène notre aîné. Nous vivons au flanc d’une montagne à Salt Lake City. Nous construisons une nouvelle maison qui sera prête dans quelques mois.

Quel genre de maison ? C’est une maison que j’ai conçue – la maison de mes rêves, avec un mélange d’influences anglaises et sud-asiatiques. Et mon placard est tout simplement immense !

Dîner? Vers trois ou quatre heures, je commence à préparer des plats indiens, comme du poulet et du poivre ou du curry de chou-fleur, selon ce que veut mon mari.

Les dimanches en grandissant ? Très simple. La majeure partie de la journée était passée sur le canapé à regarder la télévision, à manger ce que nous appellerions de la nourriture « anglaise », c’est-à-dire de la pizza, de la cuisine chinoise ou thaïlandaise, mais pas de la nourriture asiatique. Ensuite, nous rendions visite à la famille, aux frères et sœurs de mon père, à nos cousins, dans le Yorkshire du Sud.

Le dimanche soir ? Nous allons nous asseoir dehors sur la terrasse parce que c’est magnifique aux États-Unis en ce moment et discuter de Dieu sait quoi. Ensuite, nous reviendrons à l’intérieur et regarderons une comédie sur Netflix.

L’heure du coucher des enfants ? Les enfants sont couchés à 19 heures. J’adore cuisiner – ou je pourrais aller dans ma boulangerie préférée en ville. Il n’y a pas un moment où je n’ai pas la bouche pleine de nourriture jusqu’à ce que nous nous couchions religieusement à 22 heures.

Dernière chose avant l’extinction des lumières? Cela va paraître fou parce que j’ai 40 ans et mon mari 47 ans. Nous regardons des vidéos TikTok de personnes faisant quelque chose de stupide, appelées vidéos d’échec. Les gens pensent que je vis un rêve. Ne vous méprenez pas, c’est vrai, mais ce n’est pas lors d’une soirée glamour. J’adore la liberté d’être à la maison.

