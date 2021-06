Dimanche à l’Euro : le Portugal, tenant du titre, affrontera la Belgique, les Pays-Bas, la République tchèque | Actualités footballistiques

La Belgique et le Portugal s’affrontent dans l’un des matches de l’Euro 2020 dans la mesure où les Pays-Bas affrontent la République tchèque lors des deux derniers matchs de dimanche.

Pays-Bas vs République Tchèque – Coup d’envoi 17h

Belgique vs Portugal – Coup d’envoi 20h

Belgique arrive dans les huitièmes de finale en tant que l’une des trois équipes ayant encore un record de 100 pour cent, après avoir battu la Russie, le Danemark et la Finlande pour remporter le groupe B au galop.

Un test très différent attend désormais l’équipe de Roberto Martinez en huitièmes de finale sous la forme de le Portugal, les champions en titre se qualifiant pour les huitièmes de finale grâce à la France, vainqueur de la Coupe du monde, lors de son dernier match.

Ils seront dirigés, comme d’habitude, par Cristiano Ronaldo, quintuple vainqueur du Ballon D’Or, qui est en tête du classement général des buteurs du tournoi avec cinq buts en trois matchs.

















0:28



Le sélectionneur belge Roberto Martinez est convaincu que Kevin De Bruyne, Axel Witsel et Eden Hazard sont en « parfaite condition physique » avant leur affrontement avec le Portugal. ©UEFA 2021



Le patron de la Belgique, Roberto Martinez, maintient, du moins publiquement, qu’il n’a pas de plan spécial pour faire face à l’attaquant de la Juventus, malgré son penchant pour les buts en championnat d’Europe et son statut de meilleur buteur de tous les temps du tournoi.

« Évidemment, nous devrons très bien défendre, mais lorsque vous créez un plan contre un joueur spécifique, vous pouvez être blessé par d’autres joueurs.

« Bien sûr, Cristiano Ronaldo est un joueur qui semble choisir le bon moment, la bonne passe et le bon endroit et il faut toujours être conscient. Nous savons tous qu’il est l’un des meilleurs footballeurs du monde.

« Mais vous devez aussi défendre contre les 10 autres joueurs. La façon dont le Portugal joue, ils ont beaucoup de flair et beaucoup de rythme derrière. Il y a plusieurs joueurs portugais d’une mesure similaire et nous devrons être compacts et vraiment solide et défendre en équipe.

« Vous pouvez voir pourquoi cette équipe a réussi, pourquoi elle a remporté l’Euro et la Ligue des Nations. C’est parce qu’elle a une mentalité incroyable et qu’elle sait jouer les grands matchs. »

Il y a beaucoup de respect mutuel entre les deux équipes, alors que le sélectionneur portugais Fernando Santos a pris le temps de souligner la polyvalence de la Belgique dans la formation.

















0:58



Luis Boa Morte pense que le Portugal, champion en titre, qui sort d’un groupe difficile peut être à son avantage lorsqu’il affrontera la Belgique en huitièmes de finale de l’Euro 2020.



« La Belgique a beaucoup de points forts, en particulier la connaissance qu’ils ont l’un de l’autre pour avoir été ensemble pendant si longtemps », a déclaré Santos. « Tout coule naturellement. Ils savent déjà où se trouve tout le monde sans avoir à y penser.

« Ils peuvent aller avec un 3-4-3, ou cinq en attaque, ou un 3-4-1-2. C’est une équipe qui aime jouer dehors. »

Une autre de ces équipes à sortir de leur groupe avec un bilan parfait était le Pays-Bas, qui a dissipé les doutes d’avant le tournoi pour marquer sept buts dans le groupe C et mis en place un parcours à élimination directe qui, sur le papier, semble relativement simple.

Leurs premiers adversaires sont les République Tchèque, qui s’est qualifié depuis la troisième place du groupe F et a été battu au galop par l’Angleterre lors de son dernier match de groupe. Memphis Depay, deuxième meilleur buteur des Pays-Bas au tournoi avec deux buts, a des souvenirs plus difficiles de les avoir affrontés dans le passé, et a été titulaire lors d’une défaite 3-2 il y a six ans, ce qui a mis fin aux espoirs de son pays de se qualifier pour l’Euro 2016.

« Je sais que [the Czech Republic are] très intense. Je ne me suis pas heurté à eux depuis un moment ; Je pense que 2015 était la dernière fois pour moi », a-t-il déclaré.

















1:31



John Heitinga pense que les Pays-Bas peuvent améliorer leurs performances à l’Euro malgré un maximum de points lors de leurs trois premiers matchs.



« Mais ils n’ont jamais été une équipe facile à affronter. Vous savez donc que ce sera difficile. Nous devons nous donner à 100 % si nous voulons gagner. Nous prévoyons de le faire, mais ce sera certainement le cas » ça va être simple. »

Les Tchèques eux-mêmes ne semblent pas non plus s’attendre à ce que tout se passe bien, le manager Jaroslav Silhavy pointant du doigt le jeu offensif des Pays-Bas en phase de groupes, ce qui en a fait l’une des équipes les plus divertissantes du tournoi jusqu’à présent.

« Les Néerlandais ont beaucoup de qualité », a-t-il déclaré. « Nous les étudiions juste en détail: à quel point ils ont faim de buts et de grandes compétences individuelles, ils ont beaucoup de rythme. Ils connaissent leur jeu et jouent de manière simple et font avancer le ballon le plus rapidement possible vers les attaquants S’ils le perdent, ils appuient instantanément et c’est très difficile.

« Donc, si nous voulons penser à avancer, nous devons donner 100 pour cent – 150 pour cent – et si quelques performances individuelles peuvent être reproduites comme dans le match contre l’Ecosse, lorsque Tomas Vaclik et Patrik Schick ont ​​brillamment joué, nous avons une bonne chance de gagner. »

Nouvelles de l’équipe

Pays-Bas vs République tchèque : L’attaquant néerlandais Luuk De Jong a été exclu du reste du tournoi après s’être blessé au genou en préparation pour le match contre la République tchèque à l’entraînement mardi.

Cela mis à part, les Pays-Bas ont une équipe complète parmi laquelle choisir, avec une décision à prendre sur le maintien ou non de Donyell Malen dans le rôle de titulaire, compte tenu de sa performance impressionnante contre la Macédoine du Nord lors de leur dernier match de groupe. Marten De Roon est susceptible de conserver sa position au milieu de terrain mais raterait le quart de finale s’il était réservé.

Image:

Memphis Depay a marqué deux des huit buts des Pays-Bas jusqu’à présent



La République tchèque cherche à se passer des services de l’arrière gauche Jan Boril, suspendu, et qui avait jusqu’à présent commencé les trois matches de son pays. Le rétablissement de Michal Sadilek est toujours incertain, tandis qu’Adam Hlozek et Josef Masopust sont tous deux à un avertissement d’une suspension.

Belgique vs Portugal : La Belgique n’a pas de nouveau problème de blessure, Timothy Castagne étant son seul absent après sa fracture de l’orbite qui a mis fin au tournoi.

Thorgan Hazard raterait tout quart de finale potentiel s’il était réservé, tout comme le Portugais Ruben Dias. Santos a une équipe en pleine forme parmi laquelle choisir et devrait conserver Renato Sanches au milieu de terrain après ses performances impressionnantes à ce jour.

Statistiques clés…

Ce sera la première rencontre entre les Pays-Bas et la République tchèque depuis octobre 2015, lorsque les Néerlandais ont été battus 3-2 lors d’un match de qualification à l’EURO 2016. En effet, ils ont perdu chacun de leurs deux derniers matchs contre la République tchèque – tous deux venant en qualification pour les précédents Championnats d’Europe en 2016.

La République tchèque et les Pays-Bas s’affronteront aux Championnats d’Europe pour la troisième fois (hors rencontres avec la Tchécoslovaquie), les deux équipes ayant remporté un match chacune auparavant. Leur dernière rencontre dans la compétition était un thriller à l’EURO 2004, dans lequel les Tchèques sont revenus de deux buts pour gagner 3-2, après un vainqueur à la 88e minute de Vladimir Smicer.

Depuis qu’ils ont remporté le tournoi en 1988, les Pays-Bas sont passés de seulement deux de leurs sept matches à élimination directe au Championnat d’Europe, battant la Yougoslavie 6-1 en quart de finale 2000 et s’imposant 5-4 aux tirs au but contre la Suède au même stade. en 2004.

La République tchèque a été éliminée lors de trois de ses quatre derniers matchs en phase à élimination directe des Championnats d’Europe – contre l’Allemagne en finale en 1996, la Grèce en demi-finale en 2004, et plus récemment, le Portugal en quart de finale de l’EURO 2012.

Les Pays-Bas cherchent à remporter leurs quatre premiers matches d’un Championnat d’Europe pour la deuxième fois seulement, après l’avoir remporté à l’EURO 2000. L’actuel manager Frank de Boer a joué chaque minute de leurs quatre victoires pour ouvrir le tournoi en 2000, avec tous d’entre eux étant joués à domicile aux Pays-Bas.

Ce sera la toute première rencontre d’un tournoi majeur (Coupe du Monde/EURO) entre la Belgique et le Portugal ; Le Portugal est invaincu lors de ses cinq derniers matches contre la Belgique, toutes compétitions confondues (3 V, D2) depuis une défaite 3-0 lors des éliminatoires de la Coupe du monde en septembre 1989.

La Belgique n’a réussi à marquer que lors de deux de ses 58 derniers matches sous la direction de Roberto Martínez, avec une moyenne d’exactement trois buts par match dans cette séquence de rencontres (174 au total). Les deux matchs auxquels ils ont été exclus ont eu lieu lors de la demi-finale de la Coupe du monde 2018 contre la France (0-1) et lors de leur dernière rencontre avec le Portugal – un match nul 0-0 en juin 2018.

La Belgique a atteint les huitièmes de finale à chacune de ses cinq dernières apparitions dans un tournoi majeur (EURO et Coupe du monde), se qualifiant pour les demi-finales lors de sa précédente Coupe du monde 2018. Leur défaite face aux futurs vainqueurs de la France en 2018 est le seul de leurs 10 derniers matchs dans des tournois majeurs qu’ils n’ont pas réussi à gagner (W9).

Le Portugal s’est qualifié pour les huitièmes de finale de l’EURO à la troisième place pour le deuxième tournoi consécutif, également en 2016 avant de remporter le trophée. En effet, leur retour de quatre points sur leurs trois matches de poules est le plus mauvais retour pour un champion en titre de l’EURO depuis la Grèce en 2008 (0).

La victoire de la Belgique sur la Finlande la dernière fois marquait sa neuvième victoire à la Coupe du monde et à l’Euro combinés sous Roberto Martínez, l’Espagnol détenant désormais le record absolu de gestion des victoires dans les tournois majeurs avec les Diables rouges.

Aussi à l’Euro…

Un championnat d’Europe tentaculaire pas comme les autres accumule des miles aériens comme jamais auparavant. Avec certaines équipes jouant la plupart ou tous leurs matchs jusqu’à présent à domicile, d’autres volent d’un bout à l’autre du continent et vice-versa.

« Malheureusement, vous avez des équipes ou des pays qui peuvent jouer tous leurs matches de groupe dans leur pays », a déclaré mardi le défenseur belge Thomas Vermaelen après une phase de groupes passée à faire la navette entre Saint-Pétersbourg et Copenhague avec une base d’entraînement en Belgique.

« Voyager n’est pas quelque chose qui vous aidera à gagner le tournoi, mais c’est quelque chose que nous devons accepter et simplement gérer », a déclaré Vermaelen. « Ce n’est pas quelque chose dont nous allons nous plaindre en tant qu’équipe. C’est juste quelque chose qui appartient à ce tournoi. »

Les distances entre les 11 villes hôtes font que même les deux dernières Coupes du monde – lorsque des équipes ont survolé la forêt amazonienne au Brésil ou vers les montagnes de l’Oural en Russie – semblent petites en comparaison.

La Pologne a voyagé le plus loin dans un groupe divisé entre Séville à l’extrême sud-ouest de l’Europe et Saint-Pétersbourg au nord-est. Les deux villes sont distantes de près de 3 600 km (2 200 m), un voyage que la Pologne a fait deux fois, s’arrêtant chez elle en cours de route.

La Suisse a voyagé presque aussi loin entre Rome et Bakou, en Azerbaïdjan, et l’entraîneur Vladimir Petkovic a déclaré que sa troisième place dans le groupe A n’avait pas été aidée en traversant deux fuseaux horaires à quatre reprises en moins de deux semaines.

« Ce n’est certainement pas la meilleure façon de se préparer pour chaque match », a déclaré Petkovic dimanche. « Nous avons tellement voyagé et avons tellement dû nous adapter, les biorythmes et tout le reste. C’était vraiment difficile et je dois féliciter mon équipe pour la façon dont elle a réagi. Personne ne s’est plaint. »

Angleterre vs Allemagne : le grand aperçu du podcast de Sky Sports

Les rivalités dans le football international ne sont pas plus grandes que l’Angleterre contre l’Allemagne. Alors que les deux nations se préparent à une collision lors des huitièmes de finale de l’Euro 2020, l’expert de Sky Sports Jamie Redknapp et Uli Kohler rejoint Pierre Smith pour analyser les deux camps avant la confrontation de mardi à Wembley.

PARTIE 1 | Jamie Redknapp, membre de l’équipe d’Angleterre éliminée de l’Euro 96 par l’Allemagne, évalue les performances des Three Lions lors des phases de groupes de l’Euro 2020 et explique pourquoi la talentueuse équipe de Gareth Southgate n’a rien à craindre contre les Allemands.

PARTIE 2 | La perspective d’affronter l’Angleterre à Wembley est une perspective que tous les joueurs allemands apprécieront indépendamment d’une phase de groupes incohérente, selon le journaliste de Sky Germany Uli Kohler, qui parle de tactique, de Jamal Musiala, de Jadon Sancho et de la redoutable perspective de pénalités avec Peter dans la deuxième partie.