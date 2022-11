Dimanche à la Coupe du monde: l’Équateur cherche à contrarier les hôtes du Qatar alors que le tournoi commence | Nouvelles du football

Les débutants en Coupe du monde, le Qatar, et l’Équateur, pays le moins qualifié d’Amérique du Sud, savent tous deux que le match d’ouverture de dimanche est leur meilleure chance de gagner dans le groupe A avant d’affronter des rivaux bien plus effrayants.

Classés respectivement aux modestes 50e et 44e rangs mondiaux, le Qatar et l’Équateur auront du mal à progresser parmi les deux premiers de leur groupe sans gagner au stade Al Bayt, où la première Coupe du monde du Moyen-Orient débutera à 16 heures. Les perspectives les plus décourageantes du Sénégal, champion d’Afrique, et de la puissance pérenne des Pays-Bas les attendent ensuite.

Chacun, cependant, a raison d’avoir une confiance tranquille. Le Qatar a eu plus de temps que la plupart des équipes pour se lier pendant les camps européens, a battu plusieurs équipes d’Amérique centrale lors de récents matches amicaux et s’est inspiré de son titre de Coupe d’Asie 2019.

Bien que de nombreux étrangers s’attendent à ce que le Qatar soit sévèrement battu lors des trois matchs, les supporters locaux savent que les attaquants Akram Afif et Almoez Ali ont à la fois du talent et de l’expérience et prient pour qu’ils puissent eux-mêmes pénétrer une équipe équatorienne qui lutte pour marquer ces derniers temps.

“Évidemment, je ne parle pas de la victoire du Qatar en Coupe du monde, mais concourir à un bon niveau contre ces trois équipes est notre défi”, a déclaré l’entraîneur Felix Sanchez.

“Alors c’est du football, et on ne sait jamais ce qui peut arriver.”

L’Équateur est à juste titre le favori dimanche, après s’être frayé un chemin jusqu’à la quatrième et dernière place de la campagne de qualification la plus difficile au monde. Ils ont des noms plus reconnaissables que les Qataris, notamment le milieu de terrain de Premier League Moises Caicedo et l’attaquant vétéran Enner Valencia.

“Croyez en nous ! Nous travaillons aussi dur que possible pour donner de la joie à toute la nation”, a déclaré Valence.

Le Qatar s’inquiète de la condition physique d’Ahmed Alaaeldin, qui est sorti du match amical de la semaine dernière avec une blessure non précisée. Almoez Ali – le co-meilleur buteur de son pays avec 42 buts – devrait s’associer à Akram Afif en attaque s’il est déclaré apte.

En défense, l’international Abdelkarim Hassan aux 130 sélections pourrait constituer une défense de cinq hommes tandis que le capitaine Hassan Al-Haydos visera sa 170e sélection derrière les attaquants à la place d’Ali Asad.

L’Équateur sélectionnera Angelo Preciado ou Robert Arboleda comme arrière droit. Arboleda vient tout juste de se remettre d’une fracture de la cheville.

Moises Caicedo, Carlos Gruezo ou Jeremy Sarmiento n’ont pas participé au récent match amical contre l’Irak, mais le trio devrait débuter aux côtés de l’attaquant Enner Valencia.

L’Équateur vise à saisir sa chance en Coupe du monde après le cas curieux de Castillo

Nick Wright de Sky Sports :

L’Équateur s’est qualifié pour la Coupe du monde 2022 en mars, mais ce n’est qu’en novembre, moins de deux semaines avant le début du tournoi, que sa place au Qatar a été confirmée.

Jusque-là, le pays avait été impliqué dans une querelle juridique impliquant le défenseur Byron Castillo, avec ses rivaux sud-américains, le Chili et le Pérou, qui avaient raté la qualification mais espéraient gagner une place aux dépens de l’Équateur, arguant qu’il n’était pas éligible pour les représenter.

Castillo a participé à huit des matches de qualification de l’Équateur, mais la plainte découlait d’affirmations selon lesquelles il était né à Tumaco, en Colombie, en 1995, et non dans la ville équatorienne du général Villamill Playas en 1998, comme indiqué dans ses documents officiels.

L’affaire a été renvoyée devant le Tribunal arbitral du sport, qui a finalement statué que Castillo était en fait éligible, même s’il était né en Colombie et avait utilisé de fausses informations sur sa date et son lieu de naissance pour obtenir un passeport équatorien.

L’Équateur a été frappé d’une amende de 88 000 £ pour avoir utilisé de faux documents et commencera la campagne de qualification sud-américaine pour la Coupe du monde 2026 avec une déduction de trois points, mais ils sont arrivés au Qatar dans l’espoir de saisir leur chance après le sursis.

L’ironie de tout cela est que Castillo, qui joue pour le club mexicain Leon, n’a même pas été inclus dans l’équipe de 26 joueurs de l’entraîneur-chef Gustavo Alfaro pour le tournoi. L’Équateur tient à sortir de l’épisode, à commencer par le match d’ouverture contre les hôtes du Qatar dimanche. Mais l’ombre de Castillo s’attarde sur leur participation.

S’ils devaient aller plus loin que prévu, le Chili et le Pérou pourraient ne pas être les seuls pays à se plaindre.

Qui n’aime pas une cérémonie d’ouverture?

Les deux équipes chercheront à ignorer le razzmatazz et la pression d’un vaste public mondial, en se concentrant bien plus que la normale sur ce qui serait autrement un jeu moins que l’eau à la bouche pour les spectateurs du monde entier.

Même s’ils perdent, le Qatar voudra au moins éviter l’humiliation et prouver qu’il mérite une place, compte tenu du torrent de critiques sur l’attribution du tournoi par l’instance dirigeante de la FIFA à une nation qui ne s’était jamais qualifiée auparavant.

Ils seront également heureux de taper dans un ballon plutôt que de faire face aux controverses sur le bilan des droits de l’homme de leur pays qui ont atteint un crescendo à l’arrivée du tournoi.

L’Équateur, lui aussi, sera soulagé de se retirer après avoir fait face à une éventuelle expulsion suite à une accusation d’avoir aligné un joueur inéligible.

