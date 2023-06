Dimanche à Glastonbury 2023 : Sophie Ellis-Bextor, The Chicks et Elton John à venir – suivez-le en direct !

Le moment le plus dramatique de la nuit dernière est survenu lorsque l’autre titre de scène de Lana Del Rey a été brusquement interrompu après que l’excentrique pop est arrivé une demi-heure en retard. Cela a incité le public et Lana à tenter une performance a capella au premier rang de la foule. Vous pouvez tout lire sur ce moment sauvage ici, et une critique cinq étoiles de sa performance de Shaad D’Souza ici.

Clouds Never Move – écrit après le meurtre de George Floyd et défiant les ignorances tenaces du monde – est joué sur un magnifique kalimba, tandis que Cruel Mother Country raconte une histoire de la reine Charlotte (à la Bridgerton), légendaire pour avoir été autrefois la Reine d’Angleterre. C’est une ballade country obsédante des familles qui auraient pu être, les corps noirs perdus à la guerre au cours de siècles de troubles. Ce serait une erreur d’appeler cela une écoute facile, mais dans son approche académique, Morrison prouve que l’éducation raciale et l’activisme musical peuvent prendre de nombreuses formes élégantes.

Notre Simon Hattenstone a passé ces derniers jours à discuter avec les grands et les bons de Glasto, pour entendre parler de leurs moments de festival les plus surprenants. Lisez ces idées juteuses de Debbie Harry, Billy Bragg et la toujours citable Alison Goldfrapp :

Avant d’en venir aux artistes d’aujourd’hui, voici une critique tardive d’hier soir: Norman Cook déchirant The Park …

Préparez une tempête… Norman at The Park. Photographie : Maja Smiejkowska/Shutterstock

Le Parc, samedi 23h

Norman Cook est depuis longtemps devenu une institution à Worthy Farm, apparaissant toujours chaque année sur une scène lointaine du festival (il était sur la scène Levels vendredi soir). Il est moins courant pour lui de jouer l’une des étapes traditionnelles des Big Five, donc cette machine à sous de Park ressemble à un événement. En témoigne la foule gigantesque qui s’est formée autour des collines ondulantes de la région du parc, se penchant pour jeter un coup d’œil à leur héros de retour. En vérité, c’est un peu trop occupé, et vous vous demandez si à l’avenir les organisateurs pourraient envisager de le mettre dans un endroit plus grand.

Pourtant, cet inconfort mis à part, le set de Cook s’avère un plaisir pour la foule. C’était sa chance de célébrer sa propre carrière, sans parler de l’histoire de la musique de danse au festival. Ainsi, avec des rebondissements intelligents sur Right Here, Right Now et le remix de Cook de Brimful of Asha, il y a des clins d’œil aux classiques de la vieille école comme Wildchild’s Renegade Master et un bel hommage au regretté chanteur de Faithless, Maxi Jazz. L’espièglerie est le nom du jeu ici, avec des épissures effrontées de The Rockafeller Skank et My Name Is d’Eminem, et Cook à un moment donné enfilant un gros costume gonflable à la manière de sa couverture You’ve Come a Long Way, Baby.

Le showstopper incontestable est cependant un Praise You retravaillé, ralenti et rendu en quelque sorte plus émouvant, avec un invité spécial de Rita Ora. Cela souligne une fois de plus la capacité de Cook à fabriquer quelque chose de frais à partir de pièces vintage. C’est ce qui fait de lui le numéro 1 – parce qu’il essaie plus fort.