Dilwale Dulhania Le Jayenge sortira à nouveau en salles ; où et comment regarder le film de Shah Rukh Khan-Kajol

L’épopée romantique d’Aditya Chopra Dilwale Dulhania Le Jayenge sort à nouveau en salles. Le blockbuster de 1995 est le film le plus ancien de l’histoire du cinéma et l’un des films indiens les plus rentables de tous les temps. Il cherchera à ajouter à ce décompte déjà impressionnant lors de sa sortie en salles à partir de ce vendredi.

Le film sortira uniquement dans les chaînes de cinéma nationales (multiplexes) le vendredi 10 février et durera une semaine. L’analyste commercial Taran Adarsh ​​a tweeté l’annonce officielle jeudi soir. “YRF sortira ‘DDLJ’ sur les chaînes nationales demain… #YRF sortira le classique à feuilles persistantes #DDLJ demain – pendant 1 semaine seulement – sur #PVR, #INOX et #Cinepolis”, lit-on dans le tweet.





Dilwale Dulhania Le Jayenge a joué Shah Rukh Khan et Kajol dans les rôles principaux et a marqué les débuts en tant que réalisateur d’Aditya Chopra. Le film a fermement établi Shah Rukh comme le premier homme de premier plan du cinéma hindi et a également renforcé son jodi à l’écran et celui de Kajol. Avec un montant brut mondial de plus de Rs 200 crore, le film était le deuxième film indien le plus rentable de tous les temps au moment de sa sortie et se classe toujours parmi les dix premiers si ajusté à l’inflation.

Dilwale Dulhania Le Jayenge tourne au Maratha Mandir de Mumbai en continu depuis 27 ans depuis sa sortie, établissant facilement un nouveau record pour le film le plus long de l’histoire. Le film a également eu un fort impact culturel sur le cinéma indien, ses thèmes ayant été utilisés dans plusieurs comédies romantiques au fil des ans. Parmi les nombreuses tendances qu’il a introduites figurait la tendance à tourner des films romantiques en Europe, en particulier en Suisse, et à utiliser les NRI comme personnages principaux dans les histoires.

DDLJ a également été acclamé par la critique, remportant 10 Filmfare Awards à sa sortie (le plus élevé à l’époque) ainsi qu’un prix national du meilleur film populaire offrant un divertissement sain.