Dillon Gabriel plaide en faveur de la candidature au trophée Heisman contre le Texas

Les exploits du quart-arrière de l’Oklahoma, Dillon Gabriel, en fin de match lors de la victoire de samedi contre le Texas ont élevé les Sooners de sept places dans le Top 25 de l’AP et ont fermement placé Gabriel dans la course au Trophée Heisman.

Gabriel est entré dans le match contre le numéro 1 de l’époque. 3 Longhorns est neuvième sur la liste des cotes de BetMGM pour remporter le prix individuel le plus prisé du football universitaire à +2000. Après le match, les cotes étaient passées à +1200, selon les cotes BetMGM de lundi. Le quart-arrière s’est hissé au quatrième rang derrière le quart-arrière de Washington Michael Penix Jr (+200), le vainqueur en titre de Heisman Caleb Williams (+225) et le quart-arrière de l’Oregon Bo Nix (+600).

Gabriel s’est précipité pour un sommet en carrière de 113 verges et a marqué un touché lors de la victoire 34-30. Ce n’était pas sa meilleure performance de passe, avec 285 verges sur 23 tentatives sur 38. Cependant, Gabriel a gardé son meilleur travail pour les dernières minutes pour sceller la victoire des Sooners.

Nic Anderson a capté la seule passe de touché de Gabriel à 15 secondes de la fin du match. La passe a couronné un entraînement de 75 verges qui a duré cinq jeux et a duré un peu plus d’une minute.

Le quart-arrière Dillon Gabriel des Oklahoma Sooners porte le Golden Hat après la victoire contre les Texas Longhorns au Cotton Bowl le 7 octobre 2023 à Dallas, Texas.

Richard Rodriguez/Getty Images



L’entraîneur des Sooners, Brent Venables, a fait l’éloge du quart-arrière qui a aidé l’équipe à venger la défaite 49-0 de la saison dernière contre les Longhorns dans le cadre du Red River Rivalry.

« Il mérite les éloges qui lui ont été adressés, et il sera le premier à vous dire que son objectif principal est d’être le meilleur leader possible », a déclaré Venables aux journalistes après la victoire. « Faites sa part, l’un des 11 en attaque. Il a été incroyable. Dillon est un gars intelligent; il se rend compte qu’il doit continuer à s’occuper des affaires, continuer à s’améliorer, venir se présenter chaque jour avec le même état d’esprit, le niveau de cohérence. »

La performance de Gabriel lui a permis de remporter le titre de joueur offensif de la semaine dans le Big 12, selon le communiqué de presse de la conférence publié lundi.

« Il y a trois choses que je représente », a déclaré Gabriel aux journalistes après la victoire de samedi. « C’est le nom sur le devant, le nom sur mon dos, et l’état d’Hawaï juste parce que c’est ce qui m’a fait. Je le tiens lourd parce que j’aime cet endroit. J’aime tout ce qu’il représente : l’amour, l’humilité et le respect. Et je ce sera toujours ça. »

L’année dernière, les Sooners ont boité jusqu’à une fiche de 6-7, ce qui est dévastateur selon leurs standards, lors de la première saison de Venables en tant qu’entraîneur-chef. Gabriel a dû s’asseoir et regarder pendant que son équipe était humiliée contre les Longhorns. Il a été éliminé du match TCU la semaine précédente en raison d’une commotion cérébrale. Gabriel a saisi l’occasion de se venger.

« C’est ça le football de l’OU », a déclaré Gabriel à Holly Rowe d’ESPN après le match. « C’est pourquoi je suis venu ici, ce match. Beaucoup de respect pour le Texas. Ils ont joué à fond… En fin de compte, ils ont joué. »

Gabriel a lancé 1 878 verges et 16 touchés pour les Sooners 6-0, qui ont une fiche de 3-0 dans le jeu Big 12. Il a complété plus de 72 pour cent de ses passes et n’a lancé que deux interceptions. Les Sooners sont au revoir cette semaine. Le 21 octobre, Gabriel aura la chance d’affronter son ancienne école, Central Florida.