Dillon Danis fait des mouvements de la WWE et du Jiu-Jitsu brésilien lors d’un étrange entraînement ouvert avant le combat de Logan Paul

Dillon Danis a présenté de manière hilarante ses compétences en WWE et en Jiu-Jitsu brésilien lors de son entraînement ouvert pour son prochain combat contre Logan Paul.

L’ancien combattant de l’UFC fait ses débuts en boxe samedi soir à l’AO Arena de Manchester contre le YouTuber devenu boxeur.

6 Danis est monté sur le ring pour son entraînement ouvert mais a montré ses compétences en Jiu-Jitsu Crédit : Getty

6 Danis sera pénalisé s’il essaie ça sur Paul… Crédit : Getty

6 Danis s’amusait clairement à seulement trois jours du combat Crédit : @MichaelBensonn X

6 Cela risque de ne pas bien se passer s’il le fait en se tenant la main devant Paul. Crédit : Getty

Malgré les rumeurs selon lesquelles il pourrait s’effondrer, le combat très attendu de Danis et Paul figurera sous la carte du combat KSI contre Tommy Fury.

Avant le combat, il est monté sur le ring lors d’un entraînement ouvert pour donner aux fans un premier aperçu de ce qui pourrait arriver.

Cependant, Danis a choisi de sauter la boxe de manière non conventionnelle et de s’amuser avec le Jiu-Jitsu après avoir déjà atteint la ceinture noire.

On pouvait le voir pratiquer ses mises au sol sur son adversaire ainsi que le soulever sur ses épaules au cours de ce qui était une séance légère.

Les deux souriaient et riaient tout au long, Danis ne montrant clairement aucun nerf avant son combat avec Paul.

À un moment donné, il a même grimpé sur une corde du ring et a fait un saut périlleux sur son adversaire à la manière de la WWE.

C’était un spectacle hilarant pour ceux qui regardaient, Paul s’adressant même à X pour admettre : « Très bien, c’est hilarant. »

Danis est ensuite revenu à ses compétences en arts martiaux, en lançant quelques coups de poing et de pied doux, avant de faire un roly-poly hilarant sur la toile.

6 Danis a également canalisé sa star intérieure de la WWE depuis la troisième corde. Crédit : @MichaelBensonn X

6 Il a fait un saut périlleux hilarant hors du ring et sur la toile. Crédit : @MichaelBensonn X

Le joueur de 30 ans ne semble pas dérouté par le combat à venir car il a clairement passé un moment agréable lors de l’entraînement ouvert.

La plupart de ses propos avant le combat ont été publiés sur les réseaux sociaux dans une série de messages réguliers sur X à propos de la fiancée de Paul, Nina Agdal, dont de nombreux messages à caractère sexuel.

Elle a depuis intenté une action en justice contre lui pour pêche à la traîne en ligne ainsi qu’une ordonnance de non-communication.

Danis n’est plus qu’à quelques jours de son premier combat de boxe contre Paul, et talkSPORT commentera en direct et exclusif le combat.