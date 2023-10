Dillon Danis accuse Logan Paul de se couvrir de vaseline pour éviter les mouvements de MMA au combat

Dillon Danis a une théorie sur les raisons pour lesquelles ses mouvements de MMA n’ont pas fonctionné contre Logan Paul.

L’artiste martial mixte, connu pour ses talents de soumission, a tenté de mettre Paul au sol à plusieurs reprises lors du dernier tour de leur combat de boxe à Manchester sur la carte des inadaptés.

4 Danis a abandonné les règles de la boxe au sixième tour Crédit : Getty

4 Cela a conduit à une bagarre massive sur le ring et à la disqualification de Danis. Crédit : Getty

Le coéquipier de Conor McGregor a d’abord tiré pour un retrait à double jambe avant d’essayer d’imiter Nate Diaz qui a mis Jake Paul dans un étranglement à guillotine lors de leur combat en août.

Cependant, Danis n’a pas réussi à saisir le YouTuber devenu boxeur et est tombé au sol avant d’être disqualifié du combat lorsque ses actions ont conduit à une bagarre massive sur le ring.

Après sa défaite, le joueur de 30 ans s’est rendu à Londres pour parler avec Piers Morgan de TalkTV de ses débuts décevants dans un nouveau sport.

« Cela ne ressemblait pas à un combat », a déclaré Danis.

« Chaque fois que j’essayais de faire du commerce avec lui et de m’engager, il s’enfuyait. »

Quant à ses tentatives de mouvement MMA, Danis a insisté sur le fait qu’il ne les avait faites que pour plaisanter avant de souligner que la raison pour laquelle elles avaient échoué était parce que Paul s’était couvert de vaseline.

Il a ajouté : « En fait, je n’essayais pas de [submit him] mais il était intelligent, il a levé la tête parce qu’il savait que j’essayais de lui prendre le cou.

« À ce moment-là, je ne l’étais pas. J’étais juste en train de lui attraper la tête et il a en quelque sorte haussé les épaules, moi et la vaseline. [meant I fell to the ground]. Puis il a lancé ce coup de poing et je lui ai donné un coup de pied.

4 Morgan a interrogé Danis sur sa performance bizarre Crédit : TalkTV

4 Il insiste sur le fait que Paul est responsable du manque d’action Crédit : TalkTV

Danis espère avoir la chance d’affronter Paul dans l’Octogone.

Le New-Yorkais était un combattant de MMA 2-0 avant de subir une horrible blessure au genou qui le tenait à l’écart depuis 2019.

« Je plaisantais juste un peu pour lui faire savoir ce qu’est un vrai combat », a conclu Danis.

« La boxe n’est pas un vrai combat, c’est un demi-combat. Je veux le combattre dans un vrai combat, il m’a serré la main et m’a dit qu’il allait me combattre selon les règles du MMA. »

Paul n’a montré aucun intérêt à revenir avec Danis.

Au cours de son entretien d’après-combat, le joueur de 28 ans a suggéré qu’il reviendrait à la WWE pour affronter la légende de la lutte professionnelle Rey Mysterio et a également exprimé son intérêt pour la boxe McGregor.

Il semble que Danis devra chercher un adversaire alternatif pour son retour en MMA.

