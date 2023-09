Dillon Brooks des Rockets en attaque, Marcus Smart en forme à Memphis : The IkoSystem

Lorsque la nouvelle a été annoncée l’été dernier que l’ailier vétéran Dillon Brooks mettait ses talents au service d’une équipe des Houston Rockets en reconstruction, le discours écrasant autour de cette décision était mitigé.

Une fois que les termes de l’accord ont été annoncés, un accord de quatre ans d’une valeur pouvant atteindre 90 millions de dollars, plusieurs questions ont surgi sur les réseaux sociaux. Pourquoi les Rockets dépenseraient-ils autant pour un lecteur 3-D plus connu pour ses extraits sonores et ses pitreries que pour sa production récente sur le terrain ? N’ont-ils pas regardé les séries éliminatoires ? Cet argent n’aurait-il pas pu être alloué ailleurs ?

Aussi justes et justes que ces préoccupations de l’extérieur aient pu être, en interne, les Rockets savaient ce qu’ils obtenaient à Brooks. Ils lisent les petits caractères. Deux fois. Et nous étions plus que impatients de le faire monter à bord. Désespéré, même.

Au cours des trois dernières saisons, même si la production offensive de Houston était parfois un véritable test de force mentale, leur efficacité défensive était encore pire, une boucle sans fin d’erreurs, un mauvais langage corporel et de mauvaises vibrations.

2022-23 : 119,7 (29e au classement défensif)

2021-22 : 117,8 (30e au classement défensif)

2020-21 : 116,1 (27e au classement défensif)

Embaucher Ime Udoka comme entraîneur-chef et réorganiser le personnel de soutien était un pas dans la bonne direction. Les Rockets avaient besoin d’un véritable sens de la structure, de l’ordre et de la responsabilité qui leur manquait. Mais Udoka à lui seul ne pouvait pas réparer les mésaventures défensives de Houston, pas avec la façon dont l’effectif était actuellement constitué. Pour arriver là où ils veulent aller, un marqueur de progrès communément appelé « Phase 2 », les Rockets avaient besoin d’un faiseur de différence de ce côté du ballon. Un irritant. Un créateur de culture. Un Dillon.

Entrez Brooks, le joueur de 27 ans qui a récemment terminé avec succès un passage avec le Canada à la Coupe du monde FIBA, remportant le bronze et étant nommé meilleur joueur défensif du tournoi. Brooks étant reconnu pour ses efforts défensifs n’est pas nouveau, puisqu’il a récemment été nommé All-Defense de la deuxième équipe la saison dernière. Mais éclairer l’équipe américaine pour 39 points sur un tir de 7 sur 8 sur 3 ? C’était un barrage offensif.

Dillon Brooks a offert des seaux aux États-Unis 🥶 pic.twitter.com/iR6Z4WmhnI – NBACentral (@TheDunkCentral) 10 septembre 2023

« Je suis vraiment heureux pour Dillon », a déclaré cette semaine le directeur général des Rockets, Rafael Stone. « En grande partie, c’est le joueur que nous pensions recruter, donc ce n’est pas du tout surprenant. Plus que n’importe quel joueur dont je me souvienne, il y a une histoire à son sujet qui est étrange et fausse. Je pense que le monde entier a reconnu la semaine dernière qu’il était un très bon basketteur. Ce qu’il fait à un niveau véritablement élite est la chose que tous les fans et entraîneurs considèrent comme la chose la plus importante. Chaque jour, chaque possession, il participe et il est toujours prêt. Nous sommes vraiment ravis de le récupérer et de l’intégrer.

Lorsque j’ai parlé pour la première fois à Brooks lors de la Summer League, en dehors de son impact défensif, je voulais savoir où se trouvait sa tête de l’autre côté du ballon. La saison dernière a été une année difficile pour Brooks, avec une moyenne inefficace de 14,3 points sur 32,6 pour cent de tirs en profondeur.

Sa réponse, évoquant spécifiquement sa production de 2019 à 2021, indiquait que non seulement il était conscient de sa récente glissade, mais qu’il savait comment revenir à son meilleur niveau. Et même si certains détracteurs resteront sceptiques à l’égard du basket-ball international et de son application en NBA, Brooks vient de terminer une campagne canadienne bien rangée, avec une moyenne de 15,1 points, 2,9 rebonds et 2,6 passes décisives sur un impressionnant taux de tir de 60 pour cent sur 2, 58,8 pour cent sur 3 et 79,2 depuis la ligne des lancers francs. Et les 39 points de Brooks étaient contre ses estimés collègues de la NBA.

Pour la question à un million de dollars, à quoi cela ressemble-t-il offensivement dans un uniforme des Rockets, c’est une réponse délicate. Il y a un contraste frappant entre Ja Morant, Desmond Bane et Jaren Jackson Jr. à Jalen Green, Jabari Smith Jr. et Alperen Şengün, mais les basketteurs intelligents peuvent s’adapter à différentes situations.

À 1:32 du vidéo intégrée ci-dessus, vous verrez Brooks opérer en pick-and-roll vide avec un gros (Dwight Powell), créant de l’espace, attaquant en descente et terminant au bord. Au cours des deux dernières saisons, nous n’en avons pas vu assez de la part de Brooks, du moins à un rythme efficace, marquant seulement 0,751 et 0,733 points par possession par synergie. Au cours des deux saisons précédentes, Brooks avait obtenu des notes de .887 et .817.

À Houston, Brooks aura l’opportunité de jouer aux côtés de Şengün, un centre avisé qui a le don de créer un espace de projection avec ses hanches à angle droit. Udoka ne se contente pas d’amener Brooks à devenir un espaceur de sol en 3 et D, il est conscient de ce dont l’ancien homme de Memphis est capable. Avec des espaceurs au sol comme Green, Smith et Fred VanVleet nouvellement acquis, il devrait y avoir suffisamment d’espace au milieu du sol pour que Brooks puisse attaquer lorsque des scénarios se présentent.

Brooks n’a jamais été considéré comme un joueur d’isolation à haut volume et à haute efficacité, mais avec le Canada, il a montré sa capacité à tirer parti de son physique et de son jeu de jambes à de nombreuses reprises. La configuration offensive canadienne a vu Brooks utilisé dans plusieurs domaines pour mettre le ballon entre ses mains – relocalisation, hors écrans et transferts. Toutes ces actions sont facilement reproductibles en NBA, entouré de ses nouveaux coéquipiers et sous la direction d’Udoka.

En raison de son mouvement de tir unique (pieds écartés, genoux pliés vers l’intérieur), les mouvements de Brooks peuvent parfois être trompeurs. En apparence, il est difficile d’imaginer que Brooks fasse un grand nombre de tentatives d’isolement dans un match étant donné la présence de VanVleet, Green, Şengün, etc., mais chaque fois qu’il trouve un décalage sur le périmètre, il le prend.

L’expérience offensive de Brooks s’annonce intéressante. Attachez-vous.



Ja Morant ratera les 25 premiers matchs de la saison avec les Grizzlies. (Gary A. Vasquez / USA aujourd’hui)

Au moment où le camp d’entraînement s’ouvrira pour les Memphis Grizzlies, les choses seront un peu différentes dans le Sud.

Naturellement, l’organisation voudra immédiatement redresser le navire après s’être écrasé dès le premier tour d’une manière décevante pour les Lakers de Los Angeles. Mais en approfondissant, il restait plusieurs pièces en mouvement qui devaient être réglées.

Pour commencer, les Grizzlies seront privés du meneur All-Star Ja Morant pour les 25 premiers matchs de la saison suite à sa suspension par le commissaire de la NBA Adam Silver pour conduite préjudiciable à la ligue. Pour compenser la perte de leur joueur le plus important, le moteur et le quarterback de l’équipe, Memphis a échangé contre le gardien des Celtics Marcus Smart, mais a perdu Tyus Jones, l’un des principaux réservistes de la ligue, en conséquence (dans le cadre de l’accord à trois équipes impliquant Smart, Jones et Kristaps Porziņģis).

Derrick Rose, Isaiah Todd et Josh Christopher sont également arrivés, mais avec des niveaux d’impact variables. GG Jackson a été repêché avec le 45e choix au total lors du repêchage de juin. Desmond Bane a signé une prolongation à long terme et Xavier Tillman, le joueur de réserve qui a remplacé Steven Adams pendant les séries éliminatoires, sera également de retour.

Nous sommes à moins d’un mois de la journée des médias autour de la ligue et du camp qui a suivi – jetons un coup d’œil au tableau de profondeur des Grizzlies.

Tableau de profondeur des grizzlis 1.0 Meneur de jeu Garde de tir Petit attaquant Puissance en avant Centre M. Intelligent D. Bane D. Roddy J.Jackson Jr. S.Adams D.Rose L. Kennard J. Konchar S.Aldama X.Tillman J. Christophe J.LaRavia I.Todd K. Lofton Jr. Z. Williams

Quelques idées

• Smart avait un lien émotionnel avec la ville de Boston et incarne depuis longtemps le cœur et l’âme des Celtics, mais tout dans son approche du jeu, son attitude et son comportement crient Memphis. Il est né pour le courage et le travail. Du point de vue de la facilitation, même si Smart n’est pas tout à fait le meneur de jeu de Morant, il n’est certainement pas en reste, après une année de carrière en passes décisives (6,3) tout en ne dominant pas le ballon (taux d’utilisation de 17,8). Cela correspond bien à des joueurs comme Bane et Jackson sur lesquels on comptera encore plus sur le demi-terrain. Défensivement, il ne fait aucun doute ce que Smart apporte à la table. Il traquera agressivement les gardes adverses et a la capacité de passer aux ailes comme le défunt Brooks pendant des années.

• J’ai longtemps lutté contre le cinquième partant, mais j’ai finalement opté pour Roddy plutôt que Kennard. Je ressens l’attrait de Kennard – espacement au sol d’élite, maniement du ballon secondaire – mais le physique et le potentiel défensif de Roddy m’ont finalement conquis. Roddy n’a pas connu la meilleure saison de recrue, mais il y en a suffisamment sur la bande pour suggérer un solide défenseur d’équipe. Cela correspond davantage à la façon dont les Grizzlies doivent commencer les matchs sans Morant sur lequel s’appuyer. Revirements, agressions et arrêts défensifs de routine. Dans tous les cas, Memphis pourrait bénéficier d’un super sous-marin à Kennard. Selon Cleaning the Glass, l’offensive de Memphis était meilleure de 13 points pour 100 possessions avec lui au sol. C’est presque du jamais vu. Il est sous ma surveillance du sixième homme de l’année si cela se produit.

• J’étais heureux de voir Lofton s’en prendre à la Summer League et tout ce que j’ai vu correspond à son passage dans la G League : c’est une force dans la peinture avec un jeu de jambes léger et une séquence moyenne. Je ne suis tout simplement pas encore convaincu par lui défensivement et Tillman était un solide remplaçant pour Adams blessé. Il aura les mains pleines au camp d’entraînement.

• Je ne pense pas non plus que le « retour à la maison » de Rose ait quelque chose à voir avec les bonnes vibrations et le fait d’être un mentor pour les jeunes joueurs. Les Grizzlies sont assez maigres en meneur et Jacob Gilyard (contrat bidirectionnel) a encore besoin d’être peaufiné. La même chose pourrait être dite pour Josh Christopher, arrivé de Houston via le commerce. Kennard et Bane peuvent jouer le rôle de meneurs de jeu en cas de besoin, mais Rose pourrait se retrouver à jouer plus que prévu.

(Photo du haut de Dillon Brooks : Ezra Acayan/Getty Images)