Dillon Brooks à propos du match revanche de LeBron James – “Prêt à l’enfermer”

Dillon Brooks envoie un baiser au banc des Kings après un 3 Dillon Brooks envoie un baiser sur le banc des Kings après avoir marqué 3 points.

L’attaquant des Rockets Dillon Brooks – qui a fait des vagues lors des séries éliminatoires de la saison dernière lorsque, en tant que membre des Grizzlies, il a qualifié LeBron James de « vieux », a défié la superstar des Lakers d’en marquer 40, puis l’a frappé à l’aine lors du troisième match – n’est-il pas ‘ne change pas son approche avant leur match revanche mercredi à Houston.

“Prêt à l’enfermer”, a déclaré Brooks mardi, selon le Houston Chronicle. “Il tire bien le ballon. Il joue bien. Donc je suis juste là pour le fatiguer, le faire entrer plus tôt dans ce quatrième quart-temps.”

Les « coups d’ours » de Brooks n’ont pas beaucoup aidé la cause des Grizzlies en avril dernier, car ils ont été éliminés de la série du premier tour en six matchs par les Lakers, James enregistrant 22 points et 20 rebonds lors du quatrième match. la première ligne 20-20 de sa carrière.

Les Grizzlies ont choisi de ne pas tenter de recruter Brooks en agence libre cet été en raison de ses pitreries souvent antagonistes, entre autres facteurs. Il a ensuite accepté un contrat de 80 millions de dollars sur quatre ans avec les Rockets.

James a publiquement éludé les questions sur les commentaires de Brooks, même si son activité sur les réseaux sociaux à la suite de la victoire finale de Los Angeles était moins voilée.

“J’ai l’impression qu’il (James) contrôle les médias”, a déclaré Brooks mardi. “J’ai l’impression que beaucoup de gars, vous savez, ont ces podcasts et aiment les réseaux sociaux, mais je n’aime pas vraiment ça. Je n’aime pas vraiment les médias. Si je n’avais pas à vous parler, je le ferais. Je ne vous parle pas les gars. Et vous savez, je bloque tout et je joue juste au basket.

Brooks, 27 ans, affiche des moyennes de 16,3 points, 4,7 rebonds et 2,2 passes décisives lors de sa première saison avec les Rockets (3-3), qui enchaînent trois victoires consécutives. James, 38 ans, affiche une moyenne de 25,3 points, 8,4 rebonds et 5,9 passes décisives pour les Lakers 3-4.

“Faites-lui la cour quand il veut en parler”, a déclaré Brooks à propos de son plan pour garder James. “Chaque fois qu’il apparaît dans le quartier, je le bouscule. Je le bouscule en courant. S’il me garde, je veux l’attaquer. Je le fais simplement commettre plusieurs actions.”

Cependant, malgré toutes ses discussions sur la reprise de leur rivalité, Brooks insiste : “Il ne s’agit pas de moi ou de lui.”

“C’est ce que dit le match du début du match : les LA Lakers contre les Houston Rockets”, a-t-il déclaré. “Il s’agit pour nous de remporter la victoire et de maintenir la séquence de victoires.”

